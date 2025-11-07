Nữ 'đại gia' bị lừa 41 tỷ đồng vì 'chạy chọt' để thắng kiện

Trong ngày 5-6/11, TAND Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Hạnh (SN 1982, ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông (cũ), Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Liên quan, Lê Nam (SN 1989, ở phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm (cũ), Hà Nội; cựu cán bộ TAND Tối cao) và Nguyễn Việt Anh (SN 1971, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa (cũ), Hà Nội) cũng bị truy tố về tội danh trên.

"Gặp họa" từ việc mua nợ của ngân hàng

Theo cáo trạng, đầu năm 2011, Công ty cổ phần Tân Tân ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Vietcombank chi nhánh TP.HCM hạn mức 106 tỷ đồng. Quá trình thực hiện hợp đồng, công ty này mất khả năng thanh toán, nên Vietcombank khởi kiện Công ty Tân Tân ra TAND Quận 1 (cũ), TP.HCM.

Năm 2017, khi vụ kiện chưa giải quyết xong, Vietcombank ký hợp đồng bán khoản nợ này cho Công ty TNHH Tân Hưng Phát do bà Nguyễn Thị Xuân H (SN 1973, ở Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc doanh nghiệp. Sau khi mua nợ, Công ty Tân Hưng Phát kế thừa quyền và nghĩa vụ, tiếp tục vụ kiện nói trên.

Do tiến độ giải quyết vụ việc tại TAND Quận 1 chậm, bà H liên hệ với bị cáo Nguyễn Việt Anh tìm mối quan hệ để vụ án được giải quyết nhanh.

Lợi dụng mối quan hệ gần gũi, thân thiết với bà H nên Việt Anh đưa thông tin gian dối quen nhiều lãnh đạo cấp cao nên có thể giải quyết việc cho bà H. Việt Anh yêu cầu bà H chuyển tiền để mua quà đi quan hệ với các lãnh đạo.

Ảnh: Minh họa.

Tin tưởng Việt Anh nên bà H đã chuyển tổng số tiền 10 tỷ đồng . Việt Anh hướng dẫn bà H khi chuyển tiền thì ghi nội dung: "Em Xuân Hồng cho anh Việt Anh mượn tiền".

Tháng 12/2021, Việt Anh nói đã tìm được mối quan hệ là "sân sau" của các lãnh đạo cao cấp và giới thiệu bà H gặp vợ chồng Nguyễn Thúy Hạnh - Nguyễn Đình Nghĩa (trú tại Hà Nội).

Sau đó, từ ngày 21/12/2021 đến 5/1/2022, bà H chuyển 48 tỷ đồng cho vợ chồng Hạnh - Nghĩa. Hai bên lập hợp đồng tư vấn, Thúy Hạnh hứa hẹn sẽ xử lý công việc của bà H tại Cơ quan thi hành án TP.HCM để người phụ nữ này lấy tài sản về.

Thông qua các mối quan hệ xã hội, vợ chồng Hạnh - Nghĩa liên hệ với bị cáo Nguyễn Thị Hạnh nhờ giải quyết vụ tranh chấp của bà H. Nhận mối làm ăn, Nguyễn Thị Hạnh tìm người giúp giải quyết công việc.

Thông qua mối quan hệ quen biết, Nguyễn Thị Hạnh được giới thiệu gặp Lê Nam (cán bộ TAND Tối cao) là người giúp giải quyết công việc giữa Công ty Tân Tân và Công ty Tân Hưng Phát. Nam hứa hẹn sẽ xử cho Công ty Tân Hưng Phát thắng kiện và nếu muốn giải quyết thì phải xử lý ngay.

Nam yêu cầu đưa 11 tỷ đồng để giải quyết công việc, nhưng Hạnh đưa trước 6 tỷ đồng . Hạnh thông báo và yêu cầu bà Nguyễn Thúy Hạnh đưa 11 tỷ đồng. Thúy Hạnh sau đó đưa trực tiếp cho Nguyễn Thị Hạnh số tiền này và có giấy biên nhận.

Nhận tiền xong, Nguyễn Thị Hạnh giao 6 tỷ đồng cho Lê Nam, nhưng không có người chứng kiến, không viết giấy biên nhận. Còn 5 tỷ đồng , Hạnh chi tiêu cá nhân và thỏa thuận sẽ sang tên 2 thửa đất cho Lê Nam bù vào 5 tỷ đồng này.

Tiếp tục trả hồ sơ điều tra bổ sung

Thời gian sau, Nam yêu cầu đưa thêm 20 tỷ đồng để giải quyết công việc thì Nguyễn Thị Hạnh bảo Lê Nam đến Công ty Vietshine của Thúy Hạnh nhận tiền.

Ngày 25/5/2022, Lê Nam đến, đỗ xe ở lề đường, trước sảnh tòa nhà. Có 3 nhân viên của Công ty Vietshine hỗ trợ đếm tiền, bỏ vào thùng bìa cát tông rồi cùng Thúy Hạnh, Nguyễn Thị Hạnh bê thùng tiền xuống đưa vào ghế sau ôtô của Nam.

Nhận tiền xong, Nam đi luôn, không viết giấy tờ gì và nói thời gian giải quyết công việc từ 6 tháng đến 1 năm. Nhưng đến đầu năm 2023, biết Nam không giải quyết được công việc, Hạnh nhiều lần đòi lại tiền, nhưng bị cáo Nam không trả.

Tháng 5/2023, biết Hạnh không làm được việc, bà H đòi tiền thì Hạnh trả lại hơn 3 tỷ đồng . Tháng 8/2023, bà H làm đơn tố giác hành vi chiếm đoạt tài sản của Thúy Hạnh, Nguyễn Đình Nghĩa, Nguyễn Thị Hạnh, Lê Nam.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền bà H đưa cho Nguyễn Thúy Hạnh để giải quyết vụ tranh chấp kinh doanh thương mại là 48 tỷ đồng . Nguyễn Thúy Hạnh chuyển cho Nguyễn Thị Hạnh 41 tỷ đồng . Sau đó, Nguyễn Thị Hạnh chuyển cho Lê Nam 20 tỷ đồng và 2 thửa đất trị giá 5 tỷ đồng thành 25 tỷ đồng .

Đối với Nguyễn Thúy Hạnh, cơ quan tố tụng xác định quá trình giải quyết vụ án, người phụ nữ này đã trả lại bà H số tiền "chênh lệch", không có yếu tố chiếm đoạt, không hưởng lợi gì, nên không có căn cứ xử lý hình sự.

Tại phiên tòa, bà H khai toàn bộ số tiền 10 tỷ đồng đưa cho bị cáo Việt Anh đều để lo công việc, không có chuyện vay tiền. Việc bà chuyển khoản với nội dung cho mượn tiền là do sự hướng dẫn của bị cáo Việt Anh.

Theo bà H, người phụ nữ này giao cho bị cáo Việt Anh tổng số tiền 12,5 tỷ đồng và bị cáo mới trả lại cho bà H 8 tỷ đồng . Về giao dịch với vợ chồng Hạnh - Nghĩa, bà H khai được Việt Anh đưa đến gặp vợ chồng Hạnh. Khi đó bà Thúy Hạnh cam kết trong khoảng 30 ngày là giải quyết được, nên bà H mới tin tưởng giao tiền.

Thực chất, bà H không biết bị cáo Nguyễn Thị Hạnh, không biết bị cáo Lê Nam. Gần một năm sau, bà H mới gặp Nguyễn Thị Hạnh và Lê Nam. Lúc này, bà H mới biết mình bị lừa.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Nam thừa nhận nội dung truy tố. Nam khai không nhận tiền từ bà H mà chỉ nhận tiền từ bị cáo Hạnh. Ban đầu, Nam không biết bà H, sau này mới biết.

Bị cáo Nguyễn Thị Hạnh thừa nhận hành vi và nói không có mục đích chiếm đoạt, bị cáo làm chỉ vì muốn đầu tư vào dự án sau này. Bị cáo đã làm, thì bị cáo nhận trách nhiệm. Bị cáo Hạnh cũng khai ban đầu không biết bà H, chỉ giao dịch với Thúy Hạnh.

Về phần mình, bà Thúy Hạnh khai không hề che giấu thông tin. Bà H trao đổi gì, bị cáo Hạnh trao đổi gì, bà Thúy Hạnh đều thông tin lại đầy đủ cho 2 bên.

Sau 2 ngày xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung thêm lần nữa nhằm làm rõ một số tình tiết mới của vụ án.