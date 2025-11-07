Đột kích 'lò độ xe', nhiều xe không rõ nguồn gốc bị tạm giữ ở TP.HCM

Ngày 7/11, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đã phối hợp với Công an phường Dĩ An kiểm tra, xử lý lò nghi độ chế xe máy trên địa bàn phường Dĩ An.

Tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc do Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, Đội trưởng chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý.

Trước đó, chiều 6/11, lực lượng CSGT, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Công an phường Dĩ An kiểm tra lò nghi độ chế xe máy do anh Trần Hiếu Đ. (SN 1992, quê tỉnh Nghệ An; hiện ở ấp Bình Đường 2, phường Dĩ An) làm chủ.

Nhiều phương tiện có dấu hiệu nghi vấn bị "độ".

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 100 phụ tùng xe máy như dên, đế nồi, lòng, bình xăng… không có hóa đơn, chứng từ, không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ; 20 môtô các loại không rõ số khung, số máy.

Trong đó, 7 phương tiện có dấu hiệu nghi vấn "độ xe", 12 khung sườn chỉ có số khung và một số sườn xe, lốc máy thiếu số khung, số máy. Tất cả tang vật bị lập biên bản tạm giữ để tiếp tục quy trình xác minh xử lý.

Ngoài ra, cơ sở này cũng chưa cung cấp được hồ sơ quản lý, theo dõi công tác PCCC theo quy định; khu vực kỹ thuật sử dụng hệ thống điện không đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Nhiều xe có dấu hiệu độ chế bị thu giữ để xử lý.

Theo báo cáo nhanh của các đơn vị kiểm tra, trên địa bàn phường Dĩ An có 12 cơ sở "lò độ", 2 cơ sở nghi "độ xe".

Thời gian qua, Công an phường Dĩ An đã rà soát, thống kê và đưa vào phụ lục danh sách các cơ sở "lò độ", tiệm sửa xe có dấu hiệu "độ xe", cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ tùng - linh kiện phục vụ việc "độ xe" trên địa bàn… Trong năm 2025, Công an phường Dĩ An đã tiến hành kiểm tra 17 cơ sở.