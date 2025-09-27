Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nữ sinh bị 'bắt cóc online', kẻ lạ nhắn tin cho người nhà đòi tiền

  • Thứ bảy, 27/9/2025 21:58 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Nữ sinh viên bị nhóm người giả danh công an đưa hình ảnh giả mạo hồ sơ vụ án, ép chuyển tiền để "chứng minh trong sạch".

Ngày 27/9, Công an phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo về việc nữ sinh B. (SN 2007, quê Hà Nội; là sinh viên đang theo học tại một trường đóng trên địa bàn phường) có dấu hiệu bị các đối tượng lừa đảo qua mạng.

bat coc online anh 1

Nữ sinh viên bị "bắt cóc online" được lực lượng công an giải cứu. (Ảnh: C.A)

Trước đó, mẹ của B. bất ngờ nhận tin nhắn qua Zalo với nội dung đe dọa “con gái đang bị giữ, yêu cầu chuyển 50 triệu đồng để chuộc người”. Cùng lúc, nữ sinh B. bị các đối tượng giả danh cơ quan công an gọi video, đưa hình ảnh giả mạo hồ sơ vụ án, ép chuyển tiền để “chứng minh trong sạch”.

Với thủ đoạn tinh vi, chúng buộc nạn nhân thuê nhà nghỉ ở một mình và dựng kịch bản “trúng tuyển du học” nhằm che mắt người thân.

Trong tâm lý hoảng loạn, B. đã chuyển toàn bộ số tiền 556.438 đồng trong tài khoản cá nhân vào số tài khoản mà đối tượng cung cấp.

Nhận tin báo, Công an phường Hòa Khánh lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Đến 13h30 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện, giải cứu thành công nữ sinh viên tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, bảo đảm an toàn cho nạn nhân.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

Thanh Ba/VTC News

