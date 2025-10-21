Nhân viên một hãng hàng không trộm hàng chục triệu đồng của hành khách

Trong quá trình phục vụ hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất, đối tượng Vũ đã lục lọi hành lý của khách hàng để lấy trộm tiền.

Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài, Công an TP Hà Nội điều tra, khám phá vụ trộm cắp tài sản trong hành lý ký gửi trên chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Nội Bài.

Theo thông tin ban đầu, ngày 17/9/2025, Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài tiếp nhận tin trình báo của một hành khách đi chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội về việc bị mất 50 triệu đồng tiền mặt trong hành lý ký gửi.

Đối tượng Trần Phương Anh Vũ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài đã khẩn trương điều tra, xác minh sự việc. Đến ngày 14/10/2025, Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài đã làm rõ đối tượng trộm cắp là Trần Phương Anh Vũ (SN 1999; trú tại: phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) là nhân viên phục vụ hành lý của một hãng hàng không.

Tại cơ quan Công an, Vũ đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, lợi dụng sơ hở trong quá trình phục vụ hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất, đối tượng đã lục lọi hành lý của khách hàng để lấy trộm tài sản.

Hiện Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.