Nhanh chóng làm rõ đối tượng giết người vì nghĩ bị 'nhìn đểu'

Sáng 26/6, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Sử Duy Thành (SN 1986, trú phường Cẩm Châu, TP Hội An) để điều tra hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, lúc 0h5 ngày 23/6, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Nam nhận được tin báo từ Công an phường Cẩm Châu, Hội An về việc anh Bùi Quang Th (SN 1994, tạm trú phường Cẩm Châu) tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Hội An, trên người có vết thương do dung khí gây ra.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi và hiện trường, đồng thời triển khai lực lượng phối hợp Công an phường Cẩm Châu điều tra, truy xét nóng đối tượng gây án. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, tổ công tác đã xác định đối tượng gây án là Sử Duy Thành.

Sử Duy Thành tại cơ quan điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định khoảng 22h40 ngày 22/6, Thành đang ngồi nhậu tại quán bia trên đường Cửa Đại, phường Cẩm Châu, thì thấy anh Th đi về phía quán.

Lúc này, Thành cho rằng Th "nhìn đểu" mình và mọi người trong quán, nên Thành chạy đến khu vực chế biến thức ăn của quán lấy một con dao dài 31,5 cm (loại dùng để chế biến thức ăn) rượt đuổi Th chạy vào kiệt bên phải của quán rồi dùng dao đâm Th.

Sau đó, Th chạy về phòng trọ của mình tại khối phố Sơn Phô 1, phường Cẩm Châu kêu cứu và được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng sau đó tử vong tại bệnh viện.