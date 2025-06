Tuyên án kẻ cầm đầu đường dây công ty 'ma' mua bán hàng nghìn hóa đơn

Nguyễn Khắc Điền, kẻ cầm đầu đường dây mua bán hàng nghìn tờ hóa đơn, bị tuyên án.

Tối 25/6, TAND TP Đà Nẵng tuyên án 39 bị cáo và 8 pháp nhân thương mại trong vụ án Mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế với tổng số tiền bị thất thu lên đến hơn 170 tỷ đồng .

Theo đó, bị cáo cầm đầu đường dây là Nguyễn Khắc Điền (trú TP.HCM) lĩnh mức án 5 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Hậu (trú TP Đà Nẵng) lĩnh 2 năm 6 tháng tù; bị cáo Đinh Thị Quỳnh Hương (trú TP Đà Nẵng) lĩnh 3 năm 6 tháng tù cùng về tội "Mua bán trái phép hóa đơn". Các bị cáo còn lại lĩnh nhiều mức án khác nhau.

Hàng chục bị cáo tại tòa.

Theo bản cáo trạng, đây là vụ án có quy mô lớn, diễn ra trong thời gian dài với phương thức thủ đoạn tinh vi, liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành khác. Trong đó, Nguyễn Khắc Điền được xác định giữ vai trò cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn trái phép tại TP.HCM, hoạt động từ cuối năm 2020 đến khi bị phát hiện.

Điền thành lập 154 công ty "ma" và phân chia nhiệm vụ rõ ràng cho cộng sự, nhằm phát hành và mua bán hóa đơn không kèm theo giao dịch hàng hóa, dịch vụ thực tế. Đường dây do Điền điều hành đã xuất bán 71.678 tờ hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 67 tỷ đồng .

Một đường dây khác do một bị cáo khác (đã chết) tổ chức, cũng hoạt động tại TP.HCM với phương thức tương tự. Người này thành lập 106 công ty, xuất tổng cộng 62.117 tờ hóa đơn. Do bị can này đã tử vong, cơ quan chức năng chưa xác định được toàn bộ lợi ích bất chính trong đường dây.

Trong khi đó, tại Đà Nẵng, từ năm 2019, Đinh Thị Quỳnh Hương lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp do mình thành lập tại Đà Nẵng để thực hiện hành vi xuất bán, mua và môi giới hóa đơn trái phép.

Hương xuất bán 470 tờ hóa đơn với tổng doanh số trước thuế gần 45,7 tỷ đồng ; mua trái phép 36 tờ hóa đơn, trị giá hơn 8,7 tỷ đồng và môi giới bán 907 tờ hóa đơn với tổng doanh số trước thuế lên tới 780,4 tỷ đồng .

Phiên tòa này còn xét xử 8 pháp nhân thương mại. Các pháp nhân này đều bị cáo buộc đã mua hóa đơn đầu vào trái phép để kê khai thuế, qua đó trốn thuế tổng cộng hơn 82,1 tỷ đồng .