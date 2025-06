Truy nã người giao động vật quý hiếm cho nhà hàng ở TP.HCM

Cơ quan công an đang truy nã người đàn ông thuê tài xế xe ôm công nghệ vận chuyển tê tê còn sống đến giao cho bếp trưởng nhà hàng ở quận Tân Bình, TP.HCM.

Ngày 25/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định truy nã với Trần Minh Thạch (54 tuổi, ngụ quận 12) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm”.

Ông Trần Minh Thạch. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, ngày 26/1/2024, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Tân Bình kiểm tra nhà hàng V.D. trên địa bàn và phát hiện tài xế công nghệ N.V.T. đang giao một thùng giấy, bên trong có một cá thể tê tê còn sống. Đây là loài động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế T. khai được thuê giao hàng cho nhà hàng theo yêu cầu của một người tên Trần Minh Thạch. Người nhận hàng là bếp trưởng của nhà hàng trên. Từ lời khai này và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định Trần Minh Thạch là người đã chỉ đạo việc vận chuyển cá thể tê tê nói trên.

Đầu năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Minh Thạch liên quan đến tội danh nói trên.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến nơi cư trú để thi hành lệnh bắt, Trần Minh Thạch không có mặt tại địa phương. Gia đình cho biết, Thạch đã rời đi từ lâu và không rõ đang ở đâu, làm gì. Do đó, cơ quan công an không thể thi hành lệnh bắt tạm giam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị bất kỳ ai phát hiện hoặc có thông tin về Trần Minh Thạch thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát Kinh tế, địa chỉ 14 Đoàn Như Hài, phường 13, quận 4; hoặc số điện thoại 0917.522.570 gặp điều tra viên Phạm Duy Anh.

