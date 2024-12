Nhiều cá nhân, cơ sở thẩm mỹ bị phạt nặng và đình chỉ hoạt động

Cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh (KCB) trong thời gian bị đình chỉ hoạt động; vi phạm về quảng cáo dịch vụ KCB…, nhiều cá nhân, doanh nghiệp bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt nặng.

Chiều 4/12, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Hoàng Thị Chính (14A Đường số 24, phường Linh Đông, TP Thủ Đức) với mức phạt 118 triệu đồng, đình chỉ hoạt động tại cơ sở trong 18 tháng.

Đáng nói, vào cuối tháng 10 vừa qua, cơ sở thẩm mỹ do bà Hoàng Thị Chinh - chủ hộ kinh doanh Dr. Cao Yến cũng đã bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt 45 triệu đồng và đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 18 tháng.

Trang Facebook của bà Hoàng Thị Chính.

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ HHTN Việt Nam bị xử phạt 106 triệu đồng do có vi phạm tại địa điểm kinh doanh - Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt SK Dental (591 Điện Biên Phủ, phường 1 quận 3). Đồng thời, công ty này còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động KCB trong 2 tháng. Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở cũng bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề KCB trong 1 tháng.

Nhiều cá nhân cũng bị xử phạt vì vi phạm: Sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể, xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở KCB khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ…

Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt SK Dental bị xử phạt 106 triệu đồng.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Phượng, Chủ hộ kinh doanh Hoàng My (549 Hương lộ 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) bị phạt 61,9 triệu đồng, đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 4,5 tháng; tịch thu tang vật vi phạm, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ..

Bà Lê Thị Nguyễn Tiên, nhân viên của Hộ kinh doanh Hoàng My, cũng bị phạt hơn 35 triệu đồng, do KCB khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề KCB. Ông Lê Ngô Tuấn Khanh - Chủ Hộ kinh doanh Lê Ngô Tuấn Khanh (96 Đường số 20, Khu đô thị Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7) bị phạt 47,5 triệu đồng và đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 4,5 tháng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nguyệt - Chủ Hộ kinh doanh IVY SPA (13/4D Phan Văn Hớn, tổ 56, khu phố 4, phường Tân Thới Nhất, quận 12) bị phạt hơn 61 triệu đồng và đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 4,5 tháng, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Ngoài các hình thức xử phạt trên, các cá nhân, công ty kể trên còn bị buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo vi phạm.