Nhiều cựu cán bộ ngân hàng lĩnh án tù vì thiếu trách nhiệm

Trong ngày 12 và 13/6, tại phiên xét xử sơ thẩm, HĐXX TAND tỉnh An Giang tuyên án đối với nhóm bị cáo là cựu cán bộ, lãnh đạo phòng khách hàng của Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh An Giang.

Theo đó, HĐXX TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo: Bùi Hữu Quốc (cựu cán bộ Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh An Giang) và Võ Đan Vân (cựu cán bộ Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh An Giang) mỗi bị cáo 3 năm tù về tội: "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"

Cùng tội danh này bị cáo Quách Bảo Nguyên (cựu Phó phòng khách hàng Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh An Giang), Liệt Lâm (cựu Trưởng phòng khách hàng Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh An Giang) bị tuyên phạt mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Nguyễn Tấn Triều (cựu Phó phòng khách hàng Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh An Giang) 2 năm tù, cho hưởng án treo.

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, năm 2010-2014, Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh An Giang đã ký kết 3 Hợp đồng vay vốn theo hạn mức với Công ty Cổ phần Việt An, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu. Trong quá trình giao dịch, Nguyễn Văn Lập (Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh An Giang) ký hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng tín dụng trước đó Công ty Việt An.

Sau đó, Trương Thị Thanh Xuân (Phó Giám đốc Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh An Giang, phụ trách Phòng khách hàng) được Giám đốc ngân hàng ủy quyền ký các Hợp đồng sửa đổi bổ sung, Phụ lục hợp đồng; phê duyệt ký Tờ trình cấp hạn mức tín dụng của các Công ty Việt An, Công ty Bình Minh, Công ty Minh Giàu.

Để được phát vay theo điều kiện của các hợp đồng tín dụng, Lưu Bách Thảo (Tổng giám đốc Công ty Việt An) chỉ đạo các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Kế toán, nhân viên của Công ty Việt An và các công ty có mối quan hệ thân thiết với Công ty Việt An gồm: Công ty Minh Giàu, Công ty Bình Minh, Công ty TNHH Việt Hưng An Giang, Công ty TNHH Bách Phúc lập nhiều hồ sơ chứng từ khống (hợp đồng mua bán, xuất hóa đơn, chứng từ giả mạo, ghi doanh số mua bán cá tra không có thực,…) để sử dụng làm chứng từ rút vốn vay từ ngân hàng.

Quá trình tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định các hồ sơ rút vốn vay theo hạn mức của các Công ty nêu trên, cán bộ và lãnh đạo Phòng Khách hàng của ngân hàng gồm: Bùi Hữu Quốc, Võ Đan Vân, Quách Bảo Nguyên, Liệt Lâm, Nguyễn Tấn Triều đã không thực hiện đầy đủ, đúng quy định việc kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các hồ sơ rút vốn vay so với quy định nội bộ của Ngân hàng nên không phát hiện việc các Công ty sử dụng chứng từ giả mạo để rút vốn vay hoặc hồ sơ rút vốn thiếu chứng từ để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay.

Các bị cáo đã ký vào các "Thông báo tác nghiệp đủ điều kiện rút vốn" để các Công ty Việt An, Công ty Bình Minh, Công ty Minh Giàu được giải ngân nhiều lần cho 3 hợp đồng trên tổng cộng hơn 3.161 tỷ đồng và 94,6 triệu USD . Đến nay, các công ty còn chưa thanh toán vốn gốc hơn 601 tỷ đồng và và nợ tiền lãi tính đến ngày 21/12/2020 là hơn 547 tỷ đồng .

Liên quan đến vụ việc, Lưu Bách Thảo (Tổng giám đốc công ty Việt An) chỉ đạo những các đồng phạm khác là lãnh đạo, kế toán thuộc các Công ty Việt An, Công ty Bình Minh, Công ty Minh Giàu, Công ty TNHH Bách Phúc, Công ty TNHH Việt Hưng An Giang thực hiện hành vi tạo, ký nhiều chứng từ khống để Công ty Việt An, Công ty Bình Minh, Công ty Minh Giàu lập hồ sơ rút vốn vay tại ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh An Giang, gây thiệt hại tổng số tiền vốn vay chưa thu hồi được hơn 601 tỷ đồng đã được tách, khởi tố, điều tra, xử lý trong vụ án khác.