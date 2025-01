Nhiều đại diện Việt Nam được vinh danh tại Diễn đàn du lịch ASEAN 2025

Trong khuôn khổ Diễn đàn du lịch Đông Nam Á - ATF 2025 diễn ra tại Johor, Malaysia, Việt Nam có 17 đơn vị đạt Giải thưởng Du lịch ASEAN tại 4 hạng mục.

Cụm homestay thôn Tha (Hà Giang) được vinh danh trong khuôn khổ Giải thưởng Du lịch ASEAN 2025. Ảnh: Đi cùng Hùng nhé.

Với chủ đề "Đoàn kết trong hành động – Định hình du lịch ASEAN ngày mai", Diễn đàn du lịch Đông Nam Á (ASEAN Tourism Forum) 2025 - sự kiện du lịch lớn nhất trong khu vực diễn ra tại bang Johor, Malaysia vào 15-20/1/2025 với chuỗi các sự kiện hợp tác du lịch ASEAN.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Lễ trao Giải thưởng Du lịch ASEAN 2025 đã được diễn ra vào tối 20/1 nhằm tôn vinh các đơn vị, địa phương có sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch chất lượng cao, thúc đẩy sự phát triển bền vững của các điểm đến du lịch trong khu vực. Có 17 đại diện từ Việt Nam vinh dự góp mặt trong danh sách này.

Tại hạng mục Giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN - CBT ASEAN, điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim (tỉnh Trà Vinh) vinh dự là một trong 5 đơn vị đến từ Việt Nam nhận giải thưởng này. Với mô hình thuận thiên, bảo vệ môi trường, Cồn Chim là điểm du lịch cộng đồng mới vẫn giữ gìn được nét văn hóa mộc mạc, dân dã, đậm hồn quê.

Đặt chân đến đây, du khách sẽ được hòa mình vào khung cảnh làng quê yên bình, tìm hiểu cách người dân nơi đây chống chịu với hạn mặn, dựa trên những vật liệu sẵn có để khách có thể cùng chế biến, trải nghiệm các món ăn địa phương như sâm sâm, bánh lá. Bên cạnh đó, khách còn được tham gia các trò chơi dân gian như nhảy dây, ném lon, đánh đáo, đua cua...

Du khách xem đua cua tại điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim (Trà Vinh). Ảnh: Dương Đức Minh.

"Tại đây cảnh quan được trang trí đồng bộ bằng các vật liệu tự nhiên dân dã, những nếp nhà, cảnh xưa được giữ nguyên, tạo nên một vùng hoài niệm, một vùng ký ức của Nam bộ, tạo nên sự ấn tượng dành cho du khách. Đây chính là điều làm nên sự thành công cho Cồn Chim", tiến sĩ Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Ngoài ra, 5 điểm đến khác cũng góp mặt trong danh sách gồm điểm du lịch cộng đồng Hữu Liên (huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn), khu du lịch Hồng Vân (Hà Nội), làng Toom Sara (Đà Nẵng), HTX Du lịch cộng đồng Cơ Tu Nam Giang (Quảng Nam).

Giải thưởng Homestay ASEAN gọi tên cụm homestay thôn Tha (Phương Độ, Hà Giang), cụm homestay xã Yên Thịnh (Hữu Lũng, Lạng Sơn), cụm homestay Làng Nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải (Thái Nguyên), cụm homestay Làng cổ Đường Lâm (Hà Nội), cụm homestay Giồng Trôm (Bình Đại, Bến Tre).

Cách trung tâm TP Hà Giang hơn 5 km, thôn Tha là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số, với 99% dân số là dân tộc Tày. Nơi đây vẫn giữ được những nếp nhà sàn truyền thống giữa cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, mang đến nhiều trải nghiệm, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách.

Khách sẽ được tìm hiểu, trải nghiệm sống cùng đồng bào dân tộc Tày tại thôn Tha (Hà Giang). Ảnh: Đi cùng Hùng nhé.

Tại hạng mục Giải thưởng Dịch vụ Spa ASEAN, nhiều spa tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp đã được vinh danh như Six Senses Côn Đảo Spa & Wellness Village (Six Senses Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu), Yoko Onsen Spa (Yoko Onsen Quang Hanh, Quảng Ninh), An Spa (Đà Nẵng), Akoya Spa (Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An, Quảng Nam), KARA SPA (khách sạn Caravelle, TP.HCM).

Giải thưởng Nhà vệ sinh cộng cộng ASEAN được trao cho Nhà vệ sinh cộng cộng - Đài quan sát Saigon SkyDeck (Bitexco, TP.HCM), Vạn Thịnh Rest Stop (TP.HCM).

Báo chí viết về du lịch ASEAN hay nhất dành cho AboutAsia Travel đến từ Viện phát triển du lịch châu Á (Hà Nội).

Việc được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch ASEAN cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp cũng như các tổ chức du lịch tiếp thị sản phẩm, góp phần quảng bá thương hiệu du lịch Việt Nam ra trường quốc tế.

Trong năm 2024, Việt Nam đã đón khoảng 17,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 3 trong khu vực (Thái Lan xếp vị trí số 1 với hơn 35 triệu lượt khách, Malaysia xếp thứ 2 với hơn 22,4 triệu lượt).

Đại diện đoàn Việt Nam tiếp Bộ trưởng Bộ Du lịch, Văn hóa và Nghệ thuật Malaysia tại Hội chợ Du lịch TRAVEX 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tại phiên họp báo trong khuôn khổ ATF, ông Trần Phong Bình - Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý xúc tiến du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết năm 2025, nước ta đặt mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế, trong đó có 2,3-2,5 triệu lượt khách đến từ thị trường ASEAN. "Năm du lịch quốc gia - Huế 2025" cũng được đẩy mạnh quảng bá đến bạn bè quốc tế, nhằm thu hút du khách đến những địa điểm chưa phổ biến, tránh tình trạng đông đúc, quá tải,...

Tại Hội chợ Du lịch TRAVEX 2025, Gian hàng của Du lịch Việt Nam với sự tham gia của 7 đơn vị, tập trung quảng bá cho thương hiệu du lịch Việt, các sản phẩm phù hợp với thị hiếu của khách du lịch ASEAN và các thị trường trọng điểm như du lịch biển, đảo, du lịch văn hóa, du lịch gắn với thiên nhiên, sự kiện, du lịch golf, du lịch y tế, du lịch MICE...

Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á quy tụ hơn 2.000 đại biểu gồm các Bộ trưởng Du lịch, lãnh đạo Cơ quan Du lịch các quốc gia ASEAN, các tổ chức quốc tế như Tổ chức Du lịch Liên Hợp quốc (UN Tourism), Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), Hiệp hội Du lịch Châu Á - Thái Bình Dương (PATA), Hiệp hội Du lịch ASEAN (ASEANTA),... cùng hàng trăm công ty dịch vụ du lịch, lữ hành, hàng không và hơn 90 hãng thông tấn, báo chí trong khu vực và quốc tế. Hội chợ Du lịch TRAVEX 2025 với sự tham gia của hơn 320 người mua đến từ 41 quốc gia từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ và hơn 220 người bán từ các quốc gia thành viên ASEAN. Đặc biệt, khoảng 10.000 cuộc hẹn thương mại đã được thực hiện, tạo điều kiện cho các quan hệ đối tác, thúc đẩy hợp tác nội khối ASEAN và toàn cầu.