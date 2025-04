Nhiều người Việt có thể mắc viêm gan C mà không biết

Nhiều người không biết bản thân mắc viêm gan C do chúng âm thầm tiến triển mà chưa có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu.

Tại Việt Nam, ước tính có khoảng 3 triệu người mang virus HCV, chiếm khoảng 3,6% dân số. Ảnh: Freepik.

Bác sĩ Trương Ngọc Nam, khoa Bệnh lây đường máu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, viêm gan C là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus viêm gan C (Hepatitis C Virus - HCV) gây ra. Bệnh ảnh hưởng chủ yếu đến gan và có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng như xơ gan, suy gan hay ung thư gan nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2024, hiện có khoảng 58 triệu người trên toàn cầu đang sống chung với viêm gan C mạn tính, với khoảng 1,5 triệu ca nhiễm mới mỗi năm. Tại Việt Nam, ước tính có khoảng 3 triệu người mang virus này, chiếm khoảng 3,6% dân số.

Điều đáng lo ngại là phần lớn người bệnh không biết mình đang mắc viêm gan C. Nguyên nhân là bệnh thường âm thầm tiến triển mà không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu.

Viêm gan C có thể tồn tại ở hai thể: cấp tính và mạn tính. Giai đoạn cấp tính xảy ra trong vòng 6 tháng sau khi nhiễm virus và khoảng 15-45% trường hợp có thể tự khỏi hoàn toàn mà không cần điều trị. Tuy nhiên, nếu virus tiếp tục tồn tại trong cơ thể sau 6 tháng, bệnh sẽ chuyển sang giai đoạn mạn tính.

"Trong số những người nhiễm HCV, khoảng 55-85% sẽ tiến triển thành viêm gan C mạn tính nếu không được can thiệp. Đây cũng chính là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các biến chứng nặng nề như xơ gan, suy gan và ung thư gan", bác sĩ Nam cho hay.

Những trường hợp có nguy cơ cao mắc viêm gan C bao gồm người từng truyền máu hoặc ghép tạng, người sử dụng ma túy bằng đường tiêm, người có quan hệ tình dục không an toàn, nhân viên y tế, trẻ sơ sinh có mẹ nhiễm HCV và những ai từng xăm hình hoặc xỏ khuyên tại các cơ sở không đảm bảo vệ sinh vô khuẩn.

Theo bác sĩ Nam, hiện nay viêm gan C có thể điều trị khỏi hoàn toàn nhờ vào thuốc kháng virus trực tiếp (DAA), với hiệu quả từ 95 đến 99% và thời gian điều trị ngắn chỉ từ 8 đến 12 tuần. Tuy nhiên, việc điều trị phải được bác sĩ chuyên khoa chỉ định và theo dõi chặt chẽ. Người bệnh tuyệt đối không được tự ý bỏ thuốc hoặc sử dụng thuốc ngoài hướng dẫn y tế.

Hiện chưa có vaccine phòng ngừa viêm gan C. Vì vậy, phòng bệnh vẫn là ưu tiên hàng đầu.