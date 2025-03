Nhiều nguy hại từ món ăn vặt yêu thích của giới trẻ

"Xiên bẩn" là món ăn đường phố giá rẻ, được nhiều người trẻ ưa chuộng. Tuy nhiên, đằng sau là những nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe.

Nhiều bạn trẻ thích ăn vặt, đặc biệt là "xiên bẩn" bởi hương vị thơm ngon và giá thành rẻ. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Ẩm thực đường phố từ lâu đã gắn liền với thói quen ăn uống của nhiều người nhờ sự tiện lợi, chế biến nhanh, giá cả hợp lý và hương vị đa dạng. Trong đó, xiên nướng là một trong những món ăn được ưa chuộng nhất.

Tuy nhiên, theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), không phải quán ăn nào cũng đảm bảo vệ sinh. Thực phẩm không rõ nguồn gốc, môi trường chế biến kém an toàn và việc sử dụng dầu mỡ tái chế nhiều lần khiến món ăn này tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe.

7 đặc điểm nhận diện hàng quán bẩn

Bên cạnh những quán ăn đảm bảo vệ sinh, vẫn tồn tại không ít hàng quán không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Thực khách có thể nhận diện những quán ăn kém vệ sinh này thông qua 7 tiêu chí sau:

Nguyên liệu kém chất lượng : Thịt ôi thiu, hải sản đông lạnh lâu ngày hoặc thực ẩm không có nguồn gốc rõ ràng.

: Thịt ôi thiu, hải sản đông lạnh lâu ngày hoặc thực ẩm không có nguồn gốc rõ ràng. Tẩm ướp phụ gia độc hại : Sử dụng phẩm màu, hương liệu giá rẻ để che giấu mùi ôi thiu hoặc làm món ăn trông hấp dẫn hơn.

: Sử dụng phẩm màu, hương liệu giá rẻ để che giấu mùi ôi thiu hoặc làm món ăn trông hấp dẫn hơn. Dầu chiên tái sử dụng nhiều lần : Dầu chiên cũ chứa nhiều chất oxy hóa có thể gây hại cho sức khỏe, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư.

: Dầu chiên cũ chứa nhiều chất oxy hóa có thể gây hại cho sức khỏe, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư. Môi trường chế biến mất vệ sinh : Xiên nướng thường được bày bán gần đường, không che chắn, dễ nhiễm khói bụi và vi khuẩn từ môi trường xung quanh.

: Xiên nướng thường được bày bán gần đường, không che chắn, dễ nhiễm khói bụi và vi khuẩn từ môi trường xung quanh. Dụng cụ nướng không đảm bảo vệ sinh : Vỉ nướng, que xiên, khay đựng thức ăn không được làm sạch thường xuyên, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

: Vỉ nướng, que xiên, khay đựng thức ăn không được làm sạch thường xuyên, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Người bán không tuân thủ quy tắc vệ sinh: Không sử dụng găng tay, khẩu trang khi chế biến, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn từ tay người bán sang thực phẩm.

Nguy cơ sức khỏe khi tiêu thụ thực phẩm kém vệ sinh

Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh việc tiêu thụ thực phẩm bẩn không chỉ ảnh hưởng tức thời đến hệ tiêu hóa mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại lâu dài cho sức khỏe. Một trong những rủi ro phổ biến nhất là ngộ độc thực phẩm, với các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn do vi khuẩn hoặc chất độc từ thực phẩm không đảm bảo an toàn gây ra.

Bên cạnh đó, nguy cơ nhiễm khuẩn đường ruột cũng rất cao. Các loại vi khuẩn như E.coli, Salmonella hay tụ cầu khuẩn có thể tấn công hệ tiêu hóa, gây rối loạn đường ruột và dẫn đến tình trạng tiêu chảy kéo dài.

"Xiên bẩn" thường được bán với giá thành rẻ, phù hợp với nhiều người. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ngoài ảnh hưởng tức thời, việc tiêu thụ thực phẩm nướng bẩn còn có thể để lại hậu quả lâu dài. Dầu chiên tái sử dụng nhiều lần có thể sinh ra các hợp chất độc hại, làm tăng nguy cơ ung thư, đồng thời ảnh hưởng đến gan và hệ tim mạch.

Không chỉ vậy, nếu thịt không được nướng chín kỹ hoặc có nguồn gốc từ động vật nhiễm bệnh, người ăn còn có thể bị nhiễm ký sinh trùng như giun sán, gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe về lâu dài

Làm thế nào để bảo vệ sức khỏe?

Để hạn chế rủi ro khi ăn thực phẩm nướng vỉa hè, người tiêu dùng nên áp dụng các biện pháp sau:

Chọn quán ăn sạch sẽ : Ưu tiên những quán có khu vực chế biến hợp vệ sinh, nguyên liệu rõ nguồn gốc và nhân viên đeo găng tay khi phục vụ.

: Ưu tiên những quán có khu vực chế biến hợp vệ sinh, nguyên liệu rõ nguồn gốc và nhân viên đeo găng tay khi phục vụ. Quan sát thực phẩm trước khi ăn : Tránh các quán có xiên nướng màu sắc bất thường, có mùi lạ hoặc dầu chiên đen sậm, nhiều cặn.

: Tránh các quán có xiên nướng màu sắc bất thường, có mùi lạ hoặc dầu chiên đen sậm, nhiều cặn. Hạn chế ăn tại khu vực bụi bặm : Tránh những quán gần đường lớn, chợ cóc, nơi có nhiều khói bụi và ô nhiễm không khí.

: Tránh những quán gần đường lớn, chợ cóc, nơi có nhiều khói bụi và ô nhiễm không khí. Tăng cường sức đề kháng : Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, bổ sung vitamin và thực phẩm giàu chất xơ để bảo vệ hệ tiêu hóa.

: Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, bổ sung vitamin và thực phẩm giàu chất xơ để bảo vệ hệ tiêu hóa. Tự làm tại nhà: Nếu yêu thích xiên nướng, việc tự chế biến tại nhà với nguyên liệu tươi sạch sẽ an toàn hơn nhiều.