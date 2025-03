Những thực phẩm cần kiêng khi bị cúm

Khi bị cảm cúm, người bệnh thường mệt mỏi và kiệt sức. Thời điểm này tốt nhất nên tránh một số thực phẩm khiến triệu chứng trầm trọng hơn như cà phê, rượu bia, đồ uống có đường.

Ăn uống sai cách có thể khiến bệnh cúm trầm trọng và lâu khỏi hơn. Ảnh: Shutterstock.

Khi bạn bị cúm, cảm lạnh, cơ thể trở nên yếu ớt, mệt mỏi, sức đề kháng kém. Việc lựa chọn sai thực phẩm có thể khiến các triệu chứng sốt, ho, đau họng ngày càng nặng, lâu khỏi hơn. Dưới đây là những thực phẩm bạn nên tránh xa khi bị cúm.

Sữa và các sản phẩm từ sữa

Theo Fox News, mỗi người có phản ứng khác nhau với sữa. Nhiều người có thể có đờm nhiều hơn khi uống sữa, trong khi những người khác không bị ảnh hưởng.

Sữa có thể làm đặc chất nhầy tạm thời, khiến các chất gây dị ứng có hại lưu lại trong hệ thống lâu hơn. Nếu nằm trong số những người bị ảnh hưởng bởi sữa, bạn nên hạn chế sản phẩm này, nhất là trong giai đoạn ho và nhiều đờm.

Kem

Theo Eat This, Not That, đừng ăn kem để làm dịu cơn đau họng, nó có thể khiến bạn bị ốm lâu hơn. Hầu hết kem được làm từ sữa nguyên kem, nghĩa là nó có hàm lượng chất béo bão hòa gây viêm cao.

Ngoài ra, đồ ngọt này có nhiều đường, thành phần khác được biết là làm tăng tình trạng viêm. Tốt nhất hãy tránh ăn kem khi bạn đang cố gắng bảo vệ hệ miễn dịch suy yếu thời điểm bị cảm cúm.

Thực phẩm giàu chất béo

Người bị cảm cúm cần tránh thức ăn nhiều chất béo, như thức ăn nhanh, thực phẩm chiên… Chất béo khó tiêu hơn so với các nhóm thực phẩm khác, có thể gây đau bụng, khiến tình trạng viêm nhiễm nặng hơn.

Rượu bia

Rượu chứa nhiều carbohydrate, ảnh hưởng đến cơ thể tương tự đường, vì vi khuẩn phát triển mạnh trong đường và carbohydrates. Ngoài ra, rượu còn làm giảm chức năng gan, ảnh hưởng khả năng phục hồi của cơ thể.

Thực phẩm và đồ uống có đường

Đường làm ức chế hệ miễn dịch, cản trở khả năng chống chọi với bệnh tật của con người. Thực tế, đường có thể làm bệnh thêm nặng bằng cách khiến cơ thể nhiễm trùng.

Các loại bánh ngọt, nước ngọt đóng chai chứa lượng đường, siro bắp cao, cản trở sự hoạt động của hệ miễn dịch, làm giảm sự phục hồi của cơ thể. Do đó, bạn nên tránh thực phẩm có đường cho đến khi khỏi bệnh. Có thể bổ sung vitamin cho cơ thể bằng nước ép trái cây với điều kiện tự làm ở nhà.

Thực phẩm nhiều đường như bánh ngọt, nước ngọt đóng chai rất có hại cho người bị cúm. Ảnh: Lifelinescreening.

Cà phê

Theo Rebecca Lewis, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký tại HelloFresh, cà phê làm cơ thể mất nước và có thể khiến các cơn đau nhức cơ tồi tệ hơn.

"Hệ thống miễn dịch hoạt động hiệu quả nhất khi cơ thể được cung cấp đủ nước. Vì caffeine trong cà phê là chất lợi tiểu, nó sẽ khiến bạn đi tiểu nhiều. Kết hợp với các triệu chứng nôn mửa và tiêu chảy, caffeine sẽ chỉ khiến tình trạng mất nước trầm trọng hơn", Lewis nói.