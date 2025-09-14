Nhiều nước cảnh báo du lịch Pháp

Một số quốc gia châu Âu đồng loạt đưa ra cảnh báo du lịch Pháp cho công dân sau các cuộc biểu tình gia tăng ở nước này vào đầu tháng 9.

Khách du lịch chụp ảnh tại Bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp, ngày 3/7/2022. Ảnh: Benoit Tessier/Reuters.

Bloquons Tout (tạm dịch: Hãy chặn mọi thứ) là lời kêu gọi cho phong trào phản đối kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" của cựu Thủ tướng François Bayrou ở Pháp vào đầu tháng 9. Mục đích là làm tê liệt mạng lưới giao thông của đất nước.

Các cuộc biểu tình đang gây ra sự hỗn loạn và gián đoạn kế hoạch của hàng nghìn du khách ngày 10/9 và dự kiến sẽ tiếp tục vào ngày 18/9, theo Euronews.

Trong bối cảnh căng thẳng chính trị ngày càng tăng ở Pháp, chính quyền Australia lo ngại tình trạng đình công sẽ ảnh hưởng đến giao thông, đáng lưu ý là rủi ro khủng bố tại Pháp.

Văn phòng Đối ngoại, Khối thịnh vượng chung & Phát triển Anh (FCDO) cũng phát cảnh báo công dân Anh nên theo dõi sát sao tình hình biểu tình tại Pháp, tránh tập trung nơi đông người và lên phương án du lịch dự phòng.

Một người biểu tình cầm pháo sáng đỏ trong một cuộc biểu tình trước ga xe lửa Gare du Nord ở Paris ngàu 11/9. Ảnh: Benoit Tessier/Reuters.

FCDO nhận định mạng lưới giao thông trên khắp nước Pháp có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng, chủ yếu đường bộ, tàu hỏa và xe buýt công cộng. Du lịch hàng không cũng có thể phải đối mặt với sự gián đoạn, chậm trễ hoặc hủy bỏ chuyến bay trong thời gian tới, đặc biệt nếu có bất kỳ cuộc đình công nào từ nhân viên sân bay hoặc dịch vụ kiểm soát không lưu.

"Không có chuyến đi nào được đảm bảo an toàn ở Pháp ngay lúc này. Nếu bạn chọn đến đây vi vu, hãy nghiên cứu các điểm đến và mua bảo hiểm du lịch phù hợp. Bảo hiểm nên bao gồm hành trình, các hoạt động đã lên kế hoạch và chi phí trong trường hợp khẩn cấp", FCDO cho hay.

Trong khi đó, "hãy cẩn trọng hết mức" là lời khuyến nghị của chính phủ Canada cho công dân nước mình tại Pháp hoặc có ý định đến Pháp. Đặc biệt, không nên đến các địa điểm du lịch nổi tiếng hoặc đông người do "nguy cơ khủng bố" và bất ổn xã hội.