Nhiều trường đại học tri ân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

Nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), nhiều trường đại học tổ chức loạt hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân thế hệ đi trước.

Đại học An ninh nhân dân dâng hương tưởng niệm, chỉnh trang, chăm sóc phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Ảnh: Đại học An ninh nhân dân.

Sáng 27/7, Đại học Bách khoa Hà Nội đăng bài viết bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng - những người đã hy sinh, cống hiến vì nền độc lập, tự do và hòa bình của dân tộc.

Nhà trường cho biết thêm trường đã xây dựng vườn chim hòa bình. Đây không gian mang nhiều ý nghĩa biểu tượng, là lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình - thành quả thiêng liêng mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi.

Như vậy, hiện tại Đại học Bách khoa Hà Nội có 2 biểu tượng tri ân thế hệ đi trước là vườn chim hòa bình và tượng đài “Cán bộ và sinh viên xếp bút nghiên lên đường bảo vệ Tổ quốc”.

"Mỗi cánh chim như một lời tri ân kết nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại đầy hy vọng, nhắc nhở các thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp bước truyền thống cha ông xây dựng và bảo vệ đất nước", Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ.

Tượng đài “Cán bộ và sinh viên xếp bút nghiên lên đường bảo vệ Tổ quốc” tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: HUST.

Từ ngày 12/7 đến 25/7, Đại học An ninh nhân dân đã tham gia và tổ chức chuỗi các hoạt động tri ân trọng tâm như tổ chức gặp mặt, tặng quà của Bộ Công an và của trường nhằm tri ân cán bộ, giảng viên là thân nhân liệt sĩ đang công tác tại trường.

Nhà trường cũng tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ trên trang thông tin điện tử, qua chương trình phát thanh nội bộ, qua băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền...

Ngoài ra, trường tổ chức dâng hương tưởng niệm, chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM; Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82, Nghĩa trang Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, Bia Chiến thắng, Bia Truyền thống và Nhà Lưu niệm Trường An ninh Trung ương Cục miền Nam - Trường Đại học An ninh nhân dân...

Tương tự, Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức Lễ dâng hương, đặt vòng hoa và dành phút mặc niệm trước Tượng đài Tổ quốc ghi công, tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.

Tiếp đó, hàng trăm chiến sĩ Mùa hè xanh của Đại học Luật TP.HCM năm 2025 triển khai chuỗi hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Tri ân" nhằm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và các gia đình có công với cách mạng.

Cụ thể, vào ngày 21/7, đoàn công tác Đại học Quốc gia Hà Nội do Giám đốc Lê Quân dẫn đầu đã tổ chức hành trình về nguồn, dâng hương tưởng niệm tại các “địa chỉ đỏ” như Ngã ba Đồng Lộc, Truông Bồn và Nghĩa trang Việt - Lào.

Trước đó một ngày, hơn 40 đoàn viên, sinh viên tiêu biểu của nhà trường tham gia “Trại hè Thủ lĩnh 2025” cũng đã dâng hương tại Quảng Trị và nhiều địa danh lịch sử.

Tiếp đó, vào ngày 25/7, bà Võ Thị Minh Trang - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội cùng đại diện Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội đã đến tặng quà cho các gia đình công đoàn viên có bố/ mẹ là liệt sĩ, thương binh, bệnh binh.

GS.TS Nguyễn Quang Báu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Đại học Khoa học Tự nhiên, trong buổi dâng hoa tưởng niệm. Ảnh: Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cùng ngày, Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm tại Đài kỷ niệm các cán bộ, sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội - tiền thân của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong khi đó, Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) lại tổ chức buổi gặp mặt tri ân các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong là cán bộ, nguyên cán bộ, giảng viên của trường.

Trước đó, cán bộ, giảng viên nhà trường cũng đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội) để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ - những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại học Hà Nội cũng tổ chức gặp mặt các cán bộ, giảng viên, người lao động là con của liệt sĩ, thương bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, sinh viên là con liệt sĩ nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Tại buổi gặp mặt, các cán bộ giảng viên, sinh viên đã chia sẻ tâm tư, tình cảm những câu chuyện gia đình, những câu chuyện thời chiến cùng những đau thương, mất mát của bản thân, của gia đình, đồng thời khẳng định từ những đau thương, mất mát lớn lao đó chính là động lực vươn lên, phát huy truyền thống gia đình, dân tộc, tiếp bước cha anh để tiếp tục đóng góp cho đất nước.