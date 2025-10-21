Nhìn lại muôn vàn ‘cái thơm’ từ chiến dịch 20/10 của Comfort

Hàng triệu “cái thơm” được tạo và gửi đi từ nền tảng Zalo Festive AI Card đã khiến 20/10 trở thành hành trình lan tỏa yêu thương đầy cảm xúc cùng Comfort.

Giữa không khí rộn ràng của Ngày Phụ nữ Việt Nam, những ngày qua mạng xã hội cũng ngập tràn thiệp “cái thơm” từ Comfort. Mỗi lời chúc là một cách riêng để gửi yêu thương, để nói lời cảm ơn hay sẻ chia cảm xúc theo cách thật dịu dàng, tinh tế tới những người phụ nữ thương yêu.

Khi “cái thơm” thành cách mới để nói lời yêu thương

Dịp 20/10 năm nay, người dùng mạng xã hội chứng kiến sự xuất hiện của những tấm thiệp “cái thơm” tinh tế: Từ hình ảnh, câu chữ đến thông điệp đều mang đậm dấu ấn cá nhân. Người con gửi “cái thơm” cho mẹ, anh chồng gửi lời cảm ơn đến vợ, hay nhóm bạn trẻ trao nhau những lời chúc hóm hỉnh, tất cả đã tạo nên làn sóng chia sẻ yêu thương tự nhiên và lan tỏa.

Đằng sau làn sóng ấy là sự kết hợp độc đáo giữa Comfort và nền tảng Zalo Festive AI Card - nơi công nghệ được “ướp hương” cảm xúc. Chỉ vài thao tác đơn giản trên điện thoại, người dùng có thể chọn mẫu thiệp, điều chỉnh màu sắc, để AI gợi ý lời chúc và “thêm thơm” bằng ngôn từ đầy sáng tạo.

Dù gần dù xa, người dùng luôn có thể trao những “cái thơm” cho người mình yêu thương nhờ Zalo Festive AI Card và Comfort trong chiến dịch “Cái thơm gửi trao”.

Không ít tấm thiệp trở thành “hiện tượng lan truyền”, đơn cử là câu chúc đáng yêu: “Bình thường con hay quậy phá, nhưng nếu được thơm má thì sẽ ngoan ngay”. Nhiều anh chồng cũng dành cho vợ những tấm thiệp “thơm” hóm hỉnh đậm chất rap: “Nói thương vợ bao nhiêu thì cũng chả có đủ, nên anh mặc áo thơm vợ xả để đánh dấu hoa đã có chủ”.

Nhiều người nhận thiệp bày tỏ sự bất ngờ khi một tấm thiệp online thôi cũng khiến mẹ cười cả buổi, từ đó đưa yêu thương tỏa hương thơm cả ngày dài. Nhờ sự kết hợp giữa công nghệ và cảm xúc, Comfort đã giúp “cái thơm” vượt ra khỏi ý nghĩa của hương thơm vải, trở thành biểu tượng cho cách trao gửi yêu thương mới - hiện đại, gần gũi và đầy ấm áp.

Từ triệu lời chúc đến hành trình lan tỏa yêu thương

Chỉ trong vài ngày triển khai, chiến dịch “Cái thơm gửi theo” đã ghi nhận hàng triệu thiệp được tạo và chia sẻ trên Zalo. Mỗi “cái thơm” mang một câu chuyện riêng: Là lời chúc từ con cái gửi mẹ, là sự trân trọng dành cho người bạn đời, hay đơn giản là lời động viên từ bạn bè - cùng nhau dệt nên hành trình yêu thương đầy sắc màu trong dịp 20/10.

Theo thống kê từ Comfort, chiến dịch đã ghi nhận hơn 1 triệu người dùng tham gia tạo thiệp qua Mini App, thu được 2,261,633 thiệp được gửi trong vòng 3 ngày. Phản hồi từ người dùng cho thấy niềm vui và sự gắn kết là cảm xúc nổi bật nhất mà chiến dịch mang lại.

Những tấm thiệp như “cái thơm” mà Comfort thay người dùng gửi vợ, gửi mẹ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Từ những “cái thơm” online, Comfort khơi gợi một thông điệp lớn hơn: Yêu thương không cần phải cầu kỳ, chỉ cần được gửi đi đúng lúc và bằng cả tấm lòng. Đó có thể là lời cảm ơn, một câu chúc ngắn, hay đơn giản là cử chỉ quan tâm nhỏ nhưng khi được sẻ chia, nó trở thành chất xúc tác khiến ngày thường cũng hóa thành dịp đặc biệt.

Chiến dịch khép lại, nhưng tinh thần sẻ chia mà Comfort khơi dậy vẫn tiếp tục lan tỏa. Bởi đôi khi, chỉ một “cái thơm” thôi cũng đủ khiến ai đó mỉm cười - một lời nhắc rằng yêu thương luôn bắt đầu từ những điều giản dị nhất.