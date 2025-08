Nhìn lại những vụ bắt cóc trẻ em rúng động dư luận

Liên tiếp những vụ bắt cóc trẻ em xảy ra từ Bắc vào Nam khiến dư luận phẫn nộ, đặt ra cảnh báo nghiêm trọng về sự an toàn của trẻ trong xã hội hiện nay.

Những năm gần đây, nhiều vụ bắt cóc trẻ em xảy ra từ Bắc vào Nam đã khiến dư luận cả nước bàng hoàng. Không chỉ vì sự liều lĩnh và tinh vi của tội phạm, mà còn bởi mức độ tổn thương và nguy hiểm mà các nạn nhân đã phải trải qua.

Mỗi vụ việc là một hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc về sự mất an toàn ngay cả trong những môi trường tưởng như đáng tin cậy nhất.

Bị cáo Nguyễn Đức Trung.

Bé trai 7 tuổi ở Hà Nội bị bắt cóc đòi chuộc 15 tỷ đồng

Tối 14/8/2023, tại khu đô thị Việt Hưng (quận Long Biên cũ, nay thuộc phường Long Biên, TP Hà Nội), cháu N.T.P., 7 tuổi, đang đạp xe vui chơi thì bị một người đàn ông ép lên ô tô. Sau đó, người này gọi điện cho gia đình nạn nhân, yêu cầu chuộc con với số tiền lên tới 15 tỷ đồng .

Điều khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng là kẻ gây ra vụ bắt cóc Nguyễn Đức Trung từng là cán bộ công tác trong ngành công an.

Theo điều tra, Trung chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch phạm tội: dùng xe ô tô Kia Morning gắn biển kiểm soát giả, theo dõi từ trước, chọn thời điểm khu dân cư vắng người để ra tay.

Ngay sau khi nhận được trình báo, lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Đến khoảng 5h ngày 15/8/2023, Công an Hà Nội phối hợp với Công an Hà Nam (cũ) đã bắt giữ Trung khi hắn đang lẩn trốn tại địa bàn thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng (cũ), giải cứu an toàn cháu bé.

Vụ án được đưa ra xét xử cuối năm 2023, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Đức Trung 20 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Đây được coi là một trong những vụ bắt cóc táo tợn nhất tại Hà Nội trong nhiều năm trở lại đây.

Nguyễn Thanh Sơn thời điểm bị bắt giữ.

Bé gái 3 tuổi ở Long An bị bắt cóc để tống tiền 2 tỷ đồng

Chưa đầy hai tháng sau, chiều 2/10/2023, tại TP Tân An, tỉnh Long An (cũ), một vụ bắt cóc khác lại xảy ra với nạn nhân là bé gái 3 tuổi. Nguyễn Thanh Sơn, 34 tuổi, đã giả danh là người nhà đến đón bé tại trường mầm non tư thục nơi cháu đang theo học.

Nhân viên trường, thiếu quy trình kiểm tra thân nhân, đã để Sơn đưa cháu đi mà không hay biết đây là kẻ bắt cóc. Chưa đầy một giờ sau, gia đình cháu bé nhận được tin nhắn yêu cầu chuyển khoản 2 tỷ đồng để chuộc con.

Sơn di chuyển liên tục qua nhiều địa phương, thuê nhà nghỉ ẩn náu và cố tình không sử dụng điện thoại cá nhân. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ hắn tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng (cũ), sau gần 36 giờ gây án. Bé gái được giải cứu an toàn.

Qua điều tra, công an xác định Sơn có quen biết gia đình nạn nhân và đã lên kế hoạch bắt cóc kỹ lưỡng, bao gồm cả việc dò xét lịch học và thời điểm đưa đón tại trường.

Bị cáo Phạm Huỳnh Nhật Vi.

Vụ bắt cóc hai bé gái tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Một vụ việc gây phẫn nộ dư luận cả nước xảy ra vào tối 3/4/2024 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM). Phạm Huỳnh Nhật Vi (SN 2003), đã tiếp cận và dụ dỗ hai bé gái rồi đưa về căn hộ chung cư Saigon Pearl.

Tại đây, Vi đã quay 12 clip khiêu dâm của các bé theo yêu cầu của một người đàn ông ngoại quốc tên Richard để đổi lấy tiền.

Đến ngày 8/4, công an vào căn hộ, giải cứu thành công hai bé và đưa Vi về trụ sở làm rõ. Tại cơ quan công an, Vi khai nhận có ý định sử dụng hình ảnh của hai cháu vào mục đích khiêu dâm để đăng tải lên mạng nhằm kiếm tiền.

Ngày 7/8/2024, TAND TP.HCM tuyên phạt Vi 9 năm tù với hai tội danh: “Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi” và “Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm”. Ngoài án tù, Vi còn phải bồi thường cho mỗi gia đình nạn nhân 40 triệu đồng.