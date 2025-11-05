Nhìn lại Việt Nam sau 30 năm qua ống kính phóng viên Anh

Trong buổi khai mạc, Soloman chia sẻ rằng dự án này “không chỉ là nhiếp ảnh mà là một hành trình trở về - trở về với những con người từng mở cửa nhà mình, và cả trái tim mình, cho một người ngoại quốc xa lạ”. Ông nói, ánh mắt của những nhân vật trong ảnh cũ vẫn còn đó, “chỉ là có thêm chút yên bình của năm tháng”. Đại diện ban tổ chức Biennale Photo Hanoi ‘25 nhận định: “Triển lãm này thể hiện đúng tinh thần của Biennale năm nay, nơi nhiếp ảnh không chỉ lưu giữ hình ảnh, mà còn khơi dậy ký ức và đối thoại văn hóa. Tiếp nối: Việt Nam mang đến một góc nhìn hiếm hoi, kết nối lịch sử cá nhân với lịch sử tập thể”.