Nhóm đạo chích 'du xuân' bị tóm gọn tại chùa Tam Chúc

Tối 8/2, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, phục vụ nhân dân và du khách du xuân, tham gia lễ hội, Tổ công tác Phòng CSHS phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hà Nam và các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ 6 đối tượng có hành vi móc túi, trộm cắp tài sản.

Quá trình đấu tranh, bước đầu xác định nhóm đối tượng móc túi, trộm cắp tài sản trên do Phạm Lương Tùng (SN 1985, trú tại số nhà 79 phố Bạch Mai, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) cầm đầu cùng 5 đối tượng khác đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp.

Cơ quan Công an lấy lời khai các đối tượng. Ảnh nhỏ: đối tượng Tùng (dấu X) và tang vật..

Tang vật thu giữ, gồm: 8 ĐTDĐ các loại, gần 6 triệu đồng và một số đồ vật, tài liệu khác có liên quan. Được biết, Tùng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện Cơ quan Công an tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc này, Công an tỉnh Hà Nam khuyến cáo người dân khi tham gia lễ hội vui xuân cần hết sức cảnh giác, bảo quản tài sản cá nhân không để kẻ xấu trà trộn, dàn cảnh chen lấn, xô đẩy, thực hiện hành vi móc túi, trộm cắp tài sản. Khi phát hiện đối tượng nghi vấn, kịp thời tố giác, cung cấp thông tin cho lực lượng Công an qua ứng dụng VNeID hoặc báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Căn cứ yêu cầu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đề nghị ai là bị hại, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam, địa chỉ số 558 đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (SĐT: 02263.2729.307) hoặc liên hệ với Thiếu tá Đoàn Văn Hạnh.