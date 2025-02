Xác định 10 đối tượng liên quan vụ gây rối, cướp giật ở chùa Kim Tiên

Đại tá Bùi Tấn Ân, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an An Giang, cho biết các phòng nghiệp vụ vào cuộc xác minh, làm rõ, khẩn trương truy xét nhanh đối tượng có liên quan.

Liên quan vụ gây rối trật tự công cộng và có dấu hiệu cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích xảy ra tại khu vực chùa Kim Tiên (tổ 13, khóm Phú Hòa, phường An Phú, thị xã Tịnh Biên), chiều 9/2, Đại tá Bùi Tấn Ân, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, cho biết các phòng nghiệp vụ đã vào cuộc xác minh, làm rõ, khẩn trương truy xét nhanh các đối tượng có liên quan.

Bước đầu xác định, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h20 ngày 3/2, ông N.P.C. (SN 1962, trú tại xã Khánh Hoà, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) cùng gia đình gồm 10 người đến viếng chùa Kim Tiên. Khi gia đình của ông C. đến cửa chính, thì bất ngờ bị một số đối tượng lạ mặt xông vào gây thương tích và giật sợi dây chuyền trị giá 3,6 triệu đồng. Người thân của ông C. là bà T. cũng bị nhóm đối tượng gây thương tích và lấy mất số tiền mặt 12 triệu đồng.

Hình ảnh vụ việc.

Đại tá Bùi Tấn Ân, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, cho biết kết quả bước đầu, cơ quan điều tra xác định có 10 đối tượng liên quan đến vụ việc. Sau 2 ngày truy xét, cơ quan điều tra đã bắt giữ một số đối tượng, còn lại hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục truy xét và kết hợp với biện pháp vận động để các đối tượng ra đầu thú.

Các công tác đảm bảo ANTT tại các địa điểm du lịch tâm linh, tham quan trên địa bàn tỉnh An Giang được đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân, du khách tham quan trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.