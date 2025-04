Nhóm đối tượng gây ra nỗi khiếp sợ cho người đi đường ở Bình Dương

Các đối tượng từ TP.HCM đến tỉnh Bình Dương để thực hiện hành vi cướp giật tài sản người đi đường và 2 trong số các nhóm đối tượng đã bị công an bắt giữ.

Ngày 2/4, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ 2 đối tượng gồm Trần Phương Bảo và Nguyễn Văn Kỳ Đan (cùng 23 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra hành vi "Cướp giật tài sản".

Đây là 2 trong số nhóm đối tượng thực hiện các vụ cướp giật tài sản và công an đang tiếp tục truy bắt các thành viên còn lại.

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng không có việc làm, để kiếm tiền tiêu xài, nhóm này từ TP.HCM đến Bình Dương để cướp giật tài sản. Chỉ trong tháng 3/2025, nhóm đối tượng đã thực hiện 9 vụ cướp giật tài sản, hầu hết xảy ra trên địa bàn TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Trần Phương Bảo và Nguyễn Văn Kỳ Đan tại cơ quan công an.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình Dương xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản, gây ra tâm lý bất an cho người đi đường.

Để đảm bảo an ninh trật tự, giữ bình yên cho nhân dân, Giám đốc công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp công an cơ sở tổ chức truy bắt các đối tượng gây án, đồng thời tăng cường tuần tra để ngăn chặn tội phạm.