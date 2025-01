Nhóm đối tượng ở TP.HCM lừa bán gấu Baby Three đang 'hot' trên mạng

Ngày 23/1, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 (TP.HCM) khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với cặp đôi Phạm Tấn Dũng và Bùi Gia Nghi (cùng 19 tuổi) và 3 đối tượng khác, gồm: Phạm Thanh Tài (18 tuổi), Lê Huỳnh Nhất Thiên (17 tuổi), Phan Ngọc Phương Ngân (19 tuổi).

Công an lấy lời khai Phạm Tấn Dũng. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, từ tháng 11/2024, Dũng và bạn gái bàn nhau buôn bán gấu Baby Three trên mạng xã hội.

Được biết, gấu Baby Three có nguồn gốc từ Trung Quốc, gần đây trở thành mặt hàng "hot" trên mạng xã hội, rất thu hút giới trẻ.

Bạn gái của Dũng là Bùi Gia Nghi. Ảnh: Công an cung cấp.

Để tạo uy tín, trong những lần giao dịch đầu tiên, Dũng và Nghi giao hàng đàng hoàng. Tuy nhiên, khi người mua đặt hàng nhiều và số lượng lớn, thì cặp này cùng các đối tượng trong nhóm lừa đảo bằng cách yêu cầu khách hàng đặt tiền cọc rồi chiếm đoạt luôn.

Nhóm đối tượng hoạt động kín kẽ khi thuê căn hộ chung cư ở quận 7 để trú ngụ, tạo lập nhiều tài khoản Facebook ảo lôi kéo người mua.

Công an khởi tố, bắt giữ 5 đối tượng. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an xác định bằng chiêu nhận đặt cọc mua - bán gấu Baby Three, nhóm đối tượng lừa đảo được hàng trăm triệu đồng.

Cuối tháng 12/2024, nhóm đối tượng lừa đảo tại quận Gò Vấp, thì bị phát hiện. Dũng và Nghi bị bắt giữ, còn các đối tượng khác tẩu thoát. Tuy nhiên, mới đây, 3 đối tượng này đã bị triệu tập, bắt giữ.

Công an quận Gò Vấp đã bàn giao 5 đối tượng cùng tang vật liên quan cho Công an quận 7 để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

