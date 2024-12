Nhóm đối tượng tụ tập tại quán trà sữa để cá độ giải ASEAN Cup 2024

Công an thành phố Vĩnh Long (Vĩnh Long) cho biết lực lượng CSHS đang tiếp tục xác minh để xử lý nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc, với hình thức cá độ bóng đá xảy ra tại phường 3.

Theo cơ quan Công an, trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2024 giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore, có nhiều người hâm mộ quan tâm, theo dõi. Qua công tác tuần tra, tối 29/12, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Vĩnh Long phối hợp với Công an phường 3 kiểm tra tại quán trà sữa trên địa bàn.

Cơ quan Công an lập biên bản đối với nhóm đối tượng tụ tập tại quán trà sữa để cá bộ bóng đá.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện và bắt quả tang nhóm 8 đối tượng đang tụ tập cá độ bóng đá. Cơ quan Công an tạm giữ 7 điện thoại di động, cùng số tiền gần 13 triệu đồng và nhiều vật dụng khác có liên quan.

Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận việc tụ tập trên là để cá độ bóng đá.