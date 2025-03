Những chiêu trò đánh cắp tài khoản Telegram để lừa đảo

Theo nhóm Hacker Mũ trắng (Group WhiteHat), gần đây, tình trạng tội phạm lợi dụng Telegram để chiếm đoạt tài khoản ngày càng phổ biến.

Nhiều người đã trở thành nạn nhân của những chiêu thức lừa đảo tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản. Theo đó, hacker thường sử dụng những chiêu thức sau để đánh cắp tài khoản Telegram của người dùng:

Gửi link lừa đảo​: Các đối tượng gửi tin nhắn chứa liên kết giả mạo trang Telegram chính thức, yêu cầu người dùng xác minh số điện thoại hoặc đăng nhập. Khi người dùng nhập số điện thoại và mã OTP, tài khoản sẽ ngay lập tức bị chiếm đoạt.

Gửi tin nhắn lừa đảo​: Các đối tượng gửi tin nhắn chứa mã độc hoặc ứng dụng độc hại, khi nạn nhân nhấp vào, chúng có thể chiếm quyền điều khiển thiết bị, đánh cắp thông tin tài khoản và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Lừa đảo qua Telegram vẫn tái diễn.

Mạo danh nạn nhân để lừa tiền​: Sau khi chiếm đoạt tài khoản, các đối tượng sẽ giả danh nạn nhân nhắn tin đến người thân, bạn bè để vay tiền hoặc yêu cầu chuyển khoản. Sau khi nhận được tiền, chúng sẽ xóa tin nhắn để nạn nhân không phát hiện ra.

Các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo, để phòng chống, người dùng cần bật xác thực hai yếu tố (2FA); Kiểm tra thiết bị đăng nhập và cài đặt chỉ nhận tin nhắn từ người quen.

Dù vậy, người dùng vẫn cần cảnh giác khi nhận tin nhắn; Tuyệt đối không nhấp vào liên kết lạ khi nhận tin nhắn từ người lạ; Không cung cấp mã OTP, tên đăng nhập hoặc thông tin nhân thân.

Nếu có đề nghị chuyển tiền, người dùng cần xác minh trực tiếp danh tính người quen bằng cách gọi điện thay vì chỉ trao đổi qua tin nhắn trên Telegram.

Nếu phát hiện tài khoản bị chiếm đoạt, người dùng truy cập Settings -> Devices -> Terminate all other sessions và thông báo ngay với cơ quan Công an hoặc tố giác qua ứng dụng VNeID.