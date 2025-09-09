Những địa danh lịch sử của Quảng Trị trong 'Mưa đỏ'

Hiệu ứng từ bộ phim "Mưa đỏ" không chỉ lập kỷ lục phòng vé mà còn giúp du lịch Quảng Trị khởi sắc, hút khách đến Thành cổ, sân bay Tà Cơn, cầu Hiền Lương.

Cầu Hiền Lương, Quảng Trị tháng 4/2024. Ảnh: Blog của Rọt.

Sau hơn hai tuần ra rạp, Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền trở thành hiện tượng phòng vé, đạt gần 560 tỷ đồng (tính đến cuối ngày 7/9), vượt Mai (Trấn Thành) để là tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt.

Tác phẩm lấy bối cảnh cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị, tái hiện nhiều địa điểm gắn liền với ký ức chiến tranh như: Thành cổ Quảng Trị, sân bay Tà Cơn, sông Thạch Hãn và cầu Hiền Lương.

Nhờ hiệu ứng của phim, nhiều địa danh ở Quảng Trị hút khách. Dịp Quốc khánh 2/9, địa phương đón khoảng 223.000 lượt khách, trong đó khoảng 3.800 lượt khách đến thăm và dâng hương tưởng niệm tại di tích Thành Cổ Quảng Trị.

Khuôn viên sân bay Tà Cơn hiện trưng bày nhiều loại máy bay. Ảnh: Bảo Ân.

Sân bay Tà Cơn

Nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, sân bay Tà Cơn thuộc xã Khe Sanh, từng là cụm cứ điểm chiến lược của quân đội Mỹ những năm 1966-1968.

Với đường băng dài, nhiều công sự kiên cố và hệ thống hỏa lực dày đặc, nơi đây từng được mệnh danh là "pháo đài bất khả chiến bại" của tập đoàn cứ điểm Khe Sanh.

Sau chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh năm 1968, sân bay Tà Cơn trở thành di tích lịch sử, được công nhận Di tích quốc gia từ năm 1986.

Hiện trong khuôn viên rộng hơn 10.000 m2, du khách có thể tham quan các máy bay C130, trực thăng UH-1, xe tăng cùng hàng trăm hiện vật trưng bày trong Bảo tàng Đường 9 - Khe Sanh.

Giữa không gian bao quanh là núi rừng, nơi đây vừa gợi nhắc quá khứ hào hùng vừa mang nét yên bình của miền Tây Quảng Trị.

Du khách ghé thăm Thành cổ Quảng Trị hồi tháng 8. Ảnh: Lê Việt Khánh.

Thành cổ Quảng Trị

Tọa lạc tại phường Quảng Trị, thành cổ được xây dựng từ thời Gia Long (năm 1809), ban đầu bằng đất rồi đến năm 1837 được xây bằng gạch. Công trình có dạng hình vuông, chu vi hơn 2.000 m, cao hơn 4 m, từng là thành lũy quân sự và trụ sở hành chính thời Nguyễn.

Trong chiến tranh, đặc biệt là mùa hè đỏ lửa 1972, thành cổ chứng kiến những trận đánh ác liệt, 81 ngày đêm khói lửa khiến nơi đây gần như bị san phẳng. Sau này, di tích được phục dựng, trở thành công viên và địa điểm tưởng niệm.

Thành có 4 cổng, ngay trung tâm thành được xây một đài tưởng niệm ghi dấu ấn 81 ngày đêm năm 1972.

Góc phía Tây Nam dựng lên một ngôi nhà hiện đại làm bảo tàng. Toàn bộ đường dẫn vào di tích và mặt đất bên trong thành được tráng xi măng chừa ô trồng cỏ.

Cờ Tổ quốc được treo dọc hai bên cầu Hiền Lương nhân dịp 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, năm 2024. Ảnh: Blog của Rọt.

Cầu Hiền Lương

Cụm di tích lịch sử Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải gồm đôi bờ Hiền Lương, cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, cột cờ bờ Bắc, nhà liên hợp, đồn công an giới tuyến, giàn loa phóng thanh, cụm tượng đài "Khát vọng thống nhất" ở bờ Nam, nhà bảo tàng vĩ tuyến 17.

Cầu Hiền Lương bị đánh sập bởi bom Mỹ vào năm 1967, trở thành "biểu tượng" về sự chia cắt đất nước thành 2 miền Bắc - Nam.

Nhằm bảo tồn chứng tích lịch sử cầu Hiền Lương, tỉnh Quảng Trị đã cho phục dựng cầu dựa theo bản thiết kế do Pháp xây dựng năm 1952. Lan can cầu còn được sơn 2 màu xanh, vàng nhằm mô tả chiếc cầu trong thời kỳ đất nước vẫn còn bị chia cắt.

Ngoài cầu Hiền Lương, du khách có thể tham quan Cột cờ Hiền Lương cao 28 m, hệ thống loa phóng thanh từng phát đi những lời đấu tranh mạnh mẽ, Đồn Công an Hiền Lương, Nhà Liên hợp - nơi diễn ra các cuộc họp giữa hai miền có sự giám sát quốc tế.

Ở bờ Nam là Nhà trưng bày "Vĩ tuyến 17 và khát vọng thống nhất" cùng cụm tượng đài "Khát vọng thống nhất", khắc họa hình tượng người mẹ và người con, biểu trưng cho niềm tin ngày đất nước liền một dải.