Những điểm du lịch cộng đồng tại Thái Lan không phải ai cũng biết

Du lịch Thái Lan đang mở ra hướng đi mới với trải nghiệm văn hóa bản địa và cộng đồng xanh, giúp du khách cảm nhận nhịp sâu lắng của thiên nhiên và văn hóa.

Tour du lịch Thái Lan không mua sắm do Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) phối hợp Vietrantour tổ chức mang đến cho du khách Việt cơ hội khám phá những vùng đất còn nguyên vẻ bình yên, nơi con người sống hòa cùng thiên nhiên và gìn giữ truyền thống hàng trăm năm.

Làng văn hóa Vân Nam, Mae Hong Son

Tọa lạc gần biên giới Myanmar, làng văn hóa Vân Nam tái hiện không gian của cộng đồng người Hoa di cư từ Vân Nam.

Những ngôi nhà đất đỏ, biển hiệu chữ Hán, và mùi trà ô long thoang thoảng khiến nơi đây như một góc Trung Hoa thu nhỏ. Du khách có thể thưởng trà, cưỡi ngựa quanh hồ, hoặc ngắm bình minh từ đồi chè Ban Rak Thai gần đó. Giá vé vào cổng làng văn hóa là 50 baht (35.000 đồng).

Làng Ban Rak Thai, Mae Hong Son

Ẩn mình giữa đồi chè xanh mướt, Ban Rak Thai là ngôi làng người Hoa đẹp như tranh vẽ. Sáng sớm, sương giăng trên mặt hồ, phản chiếu mái nhà gỗ và những giàn hoa đỏ rực.

Những đồi chè xanh mướt và khung cảnh đậm chất Trung Hoa của Ban Rak Thai.

Du khách có thể nghỉ homestay bên hồ, thưởng trà và ngắm bình minh. Đây là điểm dừng lãng mạn bậc nhất miền bắc Thái Lan, nơi thời gian như ngừng lại giữa hương trà và tiếng gió.

Cộng đồng xanh Ban Bang Phlap, Bangkok

Nằm bên bờ sông Maeklong, Ban Bang Phlap là khu cộng đồng sinh thái nổi tiếng của Bangkok, nơi người dân gìn giữ lối sống bền vững giữa lòng đô thị. Du khách có thể đi thuyền dọc kênh, tham quan vườn cây ăn trái, học làm xà phòng thảo mộc hoặc nấu món Thái truyền thống.

Giá vé tham quan Ban Bang Phlap khoảng 200 baht (140.000 đồng)/người, mở cửa từ 9h đến 17h mỗi ngày. Không khí trong lành, tiếng nước róc rách và những nụ cười thân thiện khiến ai đến đây cũng thấy yên bình.

Baan Kang Wat, Chiang Mai

Một ngôi làng nghệ thuật nhỏ nằm gần chân núi Doi Suthep, Baan Kang Wat là điểm hẹn của giới sáng tạo trẻ Thái Lan. Những ngôi nhà gỗ, xưởng gốm, quán cà phê và cửa hàng thủ công nằm ẩn mình giữa khu vườn xanh.

Ngôi làng tạo nên điểm nhấn khác biệt trong hành trình trải nghiệm Thái Lan, với các lớp học vẽ, nặn gốm, hoặc đơn giản ngồi đọc sách trong nắng sớm. Baan Kang Wat không thu vé vào cửa, mở cửa từ 10h đến 18h mỗi ngày, là nơi lý tưởng để tìm cảm hứng và hít thở nhịp sống chậm của Chiang Mai.

Làng cổ Mallika, Kanchanaburi

Mallika tái hiện đời sống Thái Lan thế kỷ 19, khi kinh tế, văn hóa và ẩm thực còn giữ nguyên nét truyền thống. Tại đây, du khách mặc trang phục cổ, trả tiền bằng xu đồng và dạo qua những con phố gỗ, nhà hàng, chợ xưa.

Con người, cảnh vật đưa du khách về Thái Lan cổ xưa tại Mallika.

Giá vé tham quan Mallika khoảng 200 baht (140.000 đồng)/người, mở cửa từ 9h đến 18h hàng ngày. Mallika không chỉ là điểm check-in cổ điển mà còn là hành trình sống lại quá khứ của người Thái, một trải nghiệm nhất định phải thử trong hành trình du lịch Thái Lan.

Lhong 1919, Bangkok

Bên bờ sông Chao Phraya, khu di sản Lhong 1919 mang dấu ấn kiến trúc Trung Hoa pha lẫn hiện đại. Khu phức hợp từng là bến tàu thương nhân Trung Quốc, nay trở thành không gian nghệ thuật và cà phê boutique.

Du khách có thể tham quan miễn phí trong khung giờ mở cửa 9h đến 20h. Khi hoàng hôn buông xuống, Lhong 1919 rực sáng bởi những chiếc đèn lồng đỏ và mùi nhang trầm phảng phất, tạo nên khung cảnh đầy hoài niệm, nơi bất cứ ai cũng muốn lưu lại những bức ảnh lãng mạn nhất.

Làng Ban Na Ton Chan, Sukhothai

Ban Na Ton Chan là nơi du khách có thể trải nghiệm cuộc sống người dân địa phương: Ở homestay, đi xe bò, làm kẹo dừa và xem dệt vải.

Ngôi làng nhỏ giữa cánh đồng lúa và hàng dừa xanh mướt này mở cửa quanh năm. Sự chân thành và giản dị của người dân nơi đây khiến nhiều du khách gọi đây là “trái tim của Sukhothai”.

Một homestay ở làng Ban Na Ton Chan.

Làng văn hóa Thai Thani, Pattaya

Cách trung tâm Pattaya khoảng 20 phút, Thai Thani tái hiện đời sống Thái cổ. Tại đây, du khách có thể xem múa dân gian, học làm hoa sen giấy, hoặc thử trang phục truyền thống.

Giá vé vào cổng khoảng 350 baht (245.000 đồng), mở cửa từ 9h đến 18h hàng ngày. Thai Thani được ví như “bảo tàng sống”, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa giữa không gian xanh ngát.

Cộng đồng Kamala, Phuket

Kamala mang đến cảm giác yên bình của một làng chài truyền thống. Người dân nơi đây kết hợp du lịch cộng đồng với bảo tồn môi trường: Trồng rừng ngập mặn, tái chế rác thải và dạy nấu ăn từ hải sản tươi. Du khách có thể tham gia tour nửa ngày, ngắm hoàng hôn trên biển và thưởng thức bữa tối cùng ngư dân. Kamala là minh chứng cho tinh thần “du lịch xanh” của Phuket.

Hành trình qua những cộng đồng và làng văn hóa cho thấy một Thái Lan khác biệt: Gần gũi, trầm lắng và đầy bản sắc. Không còn là điểm đến của mua sắm hay giải trí, quốc gia này đang chuyển mình hướng tới du lịch bền vững, tôn trọng môi trường và văn hóa bản địa.

Tour “No Shopping” do TAT và Vietrantour hợp tác thực hiện chính là lời mời gọi du khách Việt đến trải nghiệm Thái Lan bằng tất cả giác quan, không chỉ qua ánh nhìn của khách du lịch, mà bằng cảm xúc của người đồng hành với thiên nhiên và con người.