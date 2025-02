Những kẻ trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia ăn chia thế nào?

Nguyễn Thế Anh khai một số thông tin liên quan đến tỷ lệ ăn chia giữa những đối tượng trong đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia.

Nguyễn Thế Anh (SN 1996, trú Yên Bái) là một trong những kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia, khai nhận sang Philippines và tham gia đường dây lừa đảo từ tháng 3/2023. Về sau, Nguyễn Thế Anh lên làm quản lý các tổ viên, tổ trưởng. Trên Nguyễn Thế Anh còn một người Trung Quốc và chủ cũng là người Trung Quốc.

Công việc của Nguyễn Thế Anh là giám sát mọi người trong đường dây làm việc. Trong quá trình lừa đảo, các tổ viên sẽ đi tìm "khách hàng" nói chuyện và các tổ trưởng sẽ là những người trực tiếp lừa đảo khách để lấy tiền. Khi khách hàng sập bẫy, Nguyễn Thế Anh sẽ xin ý kiến chỉ đạo của người Trung Quốc và họ bảo làm thế nào thì sẽ làm như vậy.

"Thường người ta sẽ bảo khách, một là trúng thưởng, đóng thuế; hai là phải nạp thêm tiền vào mới rút được tiền ra. Khi chiếm đoạt được tiền thì sẽ dựa trên doanh thu để trả lương. Như các tổ trưởng sẽ được 3% còn tôi được 2%...", Nguyễn Thế Anh khai.

Nguyễn Thế Anh khai nhận chiêu thức lừa đảo, cũng như tỷ lệ ăn chia của những kẻ trong đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo xuyên quốc gia. Ảnh: CA Hà Tĩnh.

Theo Nguyễn Thế Anh, hàng ngày đi làm tại đường dây lừa đảo, hắn phải đến sớm để giám sát mọi người có lên ca làm đúng giờ không, trong giờ làm việc có ai làm việc riêng không. Khi người Trung Quốc cần nói gì với các tổ trưởng, thì Nguyễn Thế Anh sẽ giúp vai trò phiên dịch, truyền đạt lại.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia (AC5), lực lượng Cảnh sát các nước Philippines, Campuchia... bắt giữ 30 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia).

Đơn vị cũng phối hợp với Đồn Công an cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và sân bay quốc tế Nội Bài bắt giữ thêm 26 nghi phạm khác khi những người này đang nhập cảnh vào Việt Nam.

Các đối tượng này nằm trong đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin (BTC) trên ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok, hoạt động tinh vi, xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.

Những kẻ trong đường dây lừa đảo bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: CA Hà Tĩnh.

Theo điều tra, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, nhiều công dân Việt Nam sang Philippines làm việc cho tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu tại Thủ đô Manila (Philippines). Nhóm này tổ chức các văn phòng lừa đảo chuyên nghiệp, phân chia thành nhiều bộ phận với quản lý, tổ trưởng, nhân viên và đội kỹ thuật hậu thuẫn. Nhóm người này liên tục thay đổi nơi làm việc và chỗ ở để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Các nghi phạm lập các tài khoản Facebook ảo, giả danh doanh nhân thành đạt, khoe hình ảnh về sự giàu có để tạo lòng tin với nạn nhân. Sau khi làm quen, các đối tượng dụ dỗ bị hại tải ứng dụng "UNISAT", tham gia đầu tư đồng tiền điện tử BTC với mức tối thiểu 8 triệu đồng để hưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

Ban đầu, bị hại được phép rút cả gốc lẫn lãi nhằm củng cố niềm tin. Khi đầu tư số tiền lớn hơn, chúng viện lý do lỗi hệ thống, tiền thuế, phí bảo hiểm… để yêu cầu nộp thêm tiền, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bị hại đã nộp.

Nguyễn Thế Anh là một trong số những đối tượng cầm đầu, giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo của hơn 80 người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của chủ người Trung Quốc. Đối tượng trực tiếp quản lý các tổ trưởng, hướng dẫn nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo, cấp máy tính, điện thoại, tài khoản Facebook ảo cho các tổ lừa đảo sử dụng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến đầu tư tiền điện tử BTC và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok.