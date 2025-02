Triệt phá đường dây tổ chức xuất cảnh trái phép ra nước ngoài

Cơ quan An ninh điều tra Công an Thái Bình cho biết phối hợp Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh triệt phá đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Trước đó, Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Thái Bình phát hiện Nguyễn Văn Thuận (SN 2000) và Nguyễn Văn Hiến (SN 2002, cùng trú huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) có dấu hiệu tổ chức đưa dẫn một số công dân địa phương xuất cảnh trái phép sang Campuchia lao động bất hợp pháp. Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận từ khoảng tháng 2/2024, Thuận và Hiến xuất cảnh trái phép sang Campuchia lao động cho một công ty của người Trung Quốc tiến hành các hoạt động lừa đảo người Việt Nam trên không gian mạng. Công việc Thuận và Hiến được giao là đăng ký các tài khoản mạng xã hội Facebook giả mạo phụ nữ đang du học, lao động, sinh sống nước ngoài có công việc, thu nhập ổn định để trao đổi, nhắn tin với tài khoản mạng xã hội khác, lôi kéo khách hàng là người Việt Nam đăng ký đại lý của trang thương mại điện tử giả mạo. Các đối tượng bị bắt giữ. Mỗi "phi vụ" thành công, Thuận và Hiến được phía công ty trả hoa hồng 10% số tiền lừa đảo của khách hàng. Để các hoạt động lừa đảo trên được thuận lợi, Thuận và Hiến đã liên hệ, lôi kéo thêm 8 người khác đều là bạn bè ở địa phương tham gia. Toàn bộ quá trình di chuyển của 8 người đều không làm các thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật. Sau khi di chuyển bằng máy bay vào sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), 8 người này được Thuận liên hệ, sắp xếp một nhóm đối tượng ở các tỉnh phía Nam và cả đối tượng người Campuchia đi xe máy đợi sẵn, sau đó đưa vượt biên sang Campuchia. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Trước đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm vừa chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện gần cột mốc 166/5 thuộc ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, có 3 người đàn ông đi 2 môtô đang xuất cảnh trái phép qua biên giới. Qua làm việc, 3 đối tượng khai tên là Trương Trọng Lời (SN 1983, ngụ ấp Tân Lập, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Vũ Linh (SN 1992, ngụ khu phố Vĩnh Đông 1, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 2001, ngụ xóm 5, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An). Trương Trọng Lời khai nhận dẫn đường cho Nguyễn Văn Tuấn chở Nguyễn Vũ Linh từ Việt Nam sang Campuchia với thỏa thuận xuất cảnh trót lọt sang Campuchia sẽ thu "tiền phí” là 2 triệu đồng/người. Lời đang làm thuê tại một công trình ở Campuchia và ăn ở tại công trình cùng vợ, con. Sáng 1/10/2024, sau khi đưa con gái từ Campuchia về Việt Nam đi học, trên đường về ghé quán uống nước, Lời biết Linh và Tuấn muốn qua Campuchia, nên trao đổi về "tiền công" với giá thỏa thuận là 2 triệu đồng mỗi người, khi qua Campuchia sẽ nhận tiền. Sách về Pháp luật Cuốn "Thủ tục đăng ký và cấp một số giấy tờ cá nhân" gồm 10 chương với nội dung về thủ tục đăng ký khai sinh; kết hôn; giám hộ; đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; về căn cước công dân; đăng ký thường trú, tạm trú và thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

