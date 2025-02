Nhức nhối vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em

Trong những năm gần đây, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em ở Bình Dương có chiều hướng gia tăng. Riêng trong năm 2024 xảy ra 109 vụ (125 đối tượng) với 110 trẻ em bị xâm hại.

Trần Văn Hiếu (SN 1988, quê Cà Mau) quen biết với cháu V (12 tuổi) qua mạng xã hội. Sau thời gian gạ gẫm, Hiếu đã dụ dỗ và nhiều lần quan hệ tình dục với V. Biết chuyện, gia đình V. đã tố cáo đến Công an TP Dĩ An (Bình Dương) và Hiếu bị bắt ngay sau đó.

Cũng giống như Hiếu, đối tượng P.H.T dụ dỗ yêu đương với cháu L.H.N (12 tuổi, ngụ ở phường Thới Hòa, TP Bến Cát). Lợi dụng lúc mẹ của N. không có ở nhà, T. đến nhà rồi quan hệ tình dục với bé N.

Nguyễn Minh Thuận (SN 1972; ngụ TP Tân Uyên, Bình Dương) ở gần nhà cháu V (SN 2016). Trong một lần thấy cháu V. đang chơi một mình ở khu vực bờ kè gần nhà nên nảy sinh ý định đồi bại. Thuận rủ cháu V. cùng đi bắt ốc rồi dẫn cháu đến khu vực ao sen thuộc khu phố Khánh Lợi, phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên) để hiếp dâm. Cùng lúc này, một người dân đi qua phát hiện sự việc đã tri hô, Thuận bỏ chạy, nhưng đã bị Công an bắt giữ sau đó.

Nhức nhối hơn trong xâm hại tình dục trẻ em ở Bình Dương là kẻ gây án lại là những người mà đáng lẽ phải ra sức bảo vệ các em. Giữa tháng 12/2024, Công an tỉnh Bình Dương khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Hồng (SN 1984, quê Đắk Lắk) và Nguyễn Thanh Hồng (SN 1987, quê Đồng Nai) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nguyễn Thị Hồng chính là mẹ ruột của cháu L.Q.A (12 tuổi), còn "yêu râu xanh" Nguyễn Thanh Hồng là cha dượng. Cháu A. ở trọ với mẹ và cha dượng tại một căn nhà ở phường Tân Vĩnh Hiệp, TP Tân Uyên. Khi cháu chỉ mới 8-9 tuổi, đã bị Nguyễn Thanh Hồng xâm hại.

3 đối tượng lừa cháu T. (12 tuổi) để bán vào cơ sở tệ nạn bị bắt giữ.

Đến năm 2024, biết được sự việc nhưng người mẹ vô lương tâm không tố cáo hành vi của kẻ đồi bại mà còn dọa dẫm con phải để cho cha dượng "vui vẻ". Ngày 1/12/2024, vì con gái không đồng ý "phục vụ" người tình, Nguyễn Thị Hồng đã nhẫn tâm đánh con mình nhưng do bé A. vùng vẫy quyết liệt, nên Nguyễn Thanh Hồng không thực hiện được hành vi. Hoảng sợ, A. đã kể chuyện của mình với bạn học và cô giáo. Ngay sau đó cô giáo đã trình báo cơ quan Công an…

Văn Đình Lương là giáo viên phụ trách công tác Đội của một trường trung học cơ sở trên địa bàn phường Dĩ An, thành phố Dĩ An. Lương đã có nhiều lần xâm hại tình dục đối với một nữ sinh tên D. (SN 2012) và bị gia đình của bị hại tố cáo đến cơ quan chức năng.

Ngày 25/9/2024, Lương chở em D. đi nhận thưởng nhưng sau đó chở đến một nhà nghỉ, nhưng không được nhân viên cho vào vì thấy em D. còn nhỏ tuổi. Lương tiếp tục chở em D. đến một nhà nghỉ khác nhưng tại đây em D. không đồng ý vào, nên cả hai đi về. Hành vi của đối tượng có dấu hiệu của tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, nên Lương bị Công an TP Dĩ An bắt giữ…

Thiếu tá Võ Văn Sơn, Phó trưởng Phòng CSHS, Công an tỉnh Bình Dương cho biết qua phân tích các vụ hiếp dâm và hiếp dâm người dưới 16 tuổi cho thấy nạn nhân đã bỏ học hoặc theo bố mẹ đến ở trọ và sinh sống tập trung ở các TP đông dân như Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một.

Đối tượng và nạn nhân thực hiện quan hệ tình dục chủ yếu được thực hiện ở phòng trọ vào những thời điểm không có người lớn ở nhà. Do vất vả mưu sinh, nhiều bậc phụ huynh ít quan tâm đến việc quản lý con em mình, nhất là các bé gái. Chính môi trường này đã tạo điều kiện để những kẻ đồi bại thực hiện ý đồ.

Ba đối tượng Nguyễn Vĩ Khang (SN 2003, quê Vĩnh Long), Nguyễn Văn Nên (SN 1995, quê Bình Dương) và Lê Võ Trúc Kha (SN 2003, quê An Giang) lập các tài khoản trên mạng xã hội để đăng tải thông tin tuyển nữ tiếp viên làm việc tại các quán karaoke, massager nhằm được hưởng "hoa hồng" từ các cơ sở này.

Sau khi đọc được thông tin trên, T. (12 tuổi) đã liên hệ nhờ Khang tìm việc. Trong thời gian chờ tìm việc làm, T. được Khang sắp xếp ở tại một nhà nghỉ trên địa bàn TP Bến Cát. Sợ T. bỏ trốn, Khang cùng đồng bọn thay nhau canh giữ, không cho cho T. ra ngoài. Lo sợ nên T. đã gọi điện cầu cứu đến cơ quan Công an. Công an TP Bến Cát nhanh chóng vào cuộc điều tra, bắt giữ các đối tượng…

Trong những năm qua, Công an tỉnh Bình Dương quan tâm tuyên truyền đến các chủ nhà trọ, nhà nghỉ gắn camera an ninh khu vực ra vào; cảnh báo đến người thuê trọ và tố giác đến chính quyền khi phát hiện dấu hiệu khả nghi. Khi phát hiện trường hợp trẻ em dưới 16 tuổi cùng đối tượng vào đăng ký nghỉ trọ mà không thuộc trường hợp đi cùng gia đình thì từ chối hoặc báo chính quyền địa phương nếu thấy nghi ngờ.