Những kiểu uống cà phê rất hại, thích mấy cũng nên tránh xa

Nếu là một "tín đồ" của cà phê, bạn nên biết những sai lầm dưới đây để tránh làm giảm chất lượng cuộc sống, thậm chí gây hại sức khỏe.

Uống cà phê ngay khi thức dậy là thói quen không hề tốt cho sức khỏe. Ảnh: Cntraveller.

Có nhiều người không thể thiếu cà phê mỗi ngày. Loại thức uống này không chỉ hấp dẫn bởi hương vị mà còn giúp duy trì sự tỉnh táo về thể chất lẫn tinh thần, hỗ trợ công việc hiệu quả hơn. Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ rằng thói quen uống cà phê này có thể gây hại cho cuộc sống và sức khỏe chưa?

Nếu bạn không chắc chắn, hãy xem những sai lầm bạn cần tránh mắc phải khi thưởng thức đồ uống này.

Uống khi đói

Theo India Times, uống cà phê đầu tiên vào buổi sáng khi đói có thể thực sự gây hại. Cà phê có tính axit, dễ gây khó chịu cho dạ dày, dẫn đến khó chịu tiêu hóa, trào ngược axit và các vấn đề về đường tiêu hóa khác. Loại nước uống này còn khiến cơ thể rơi vào phản ứng căng thẳng, sản sinh ra cortisol - hormone chống stress, làm tăng huyết áp, tăng đường huyết.

Đó là lý do một số người cảm thấy bồn chồn khi họ uống cà phê vào buổi sáng. Nồng độ axit đặc biệt không tốt với những người bị ợ chua, trào ngược, các vấn đề về tiêu hóa và thậm chí chỉ là đau bụng. Tốt nhất là bạn nên ăn nhẹ hoặc ăn sáng đầy đủ trước khi thưởng thức cà phê.

Ly cà phê nhiều đường, nhiều sữa

Theo Health Shots, thêm nhiều đường và sữa vào cà phê có thể dẫn đến tích tụ chất béo, sau đó phát triển thành bệnh gan nhiễm mỡ, góp phần gây ra tiểu đường, bệnh tim.

Tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung và sữa còn thúc đẩy tình trạng viêm mạn tính và huyết áp, ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Đường bổ sung cũng liên quan đến mất nước, khô da, tác động tiêu cực đến lão hóa da.

Ngoài ra, nhiều người cũng thích thêm kem tươi vào cà phê để tăng hương vị. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến tăng cân và các tác động có hại khác đến sức khỏe. Hãy thử dùng cà phê nguyên chất, không thêm đường, sữa hoặc kem tươi để đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Tăng thêm hương vị thơm ngon nhưng việc thêm nhiều đường, sữa hay kem tươi vào cà phê lại gây hại sức khỏe. Ảnh: Health.

Uống quá nóng

Đồ uống nóng như cà phê, trà và ca cao nóng tạo cảm giác thoải mái cho người uống. Tuy nhiên, nhiệt độ từ những đồ uống quá nóng có thể làm suy yếu men răng - lớp bảo vệ bên ngoài của răng. Men răng dần yếu dễ dẫn đến sâu răng. Đồ uống nóng có màu này dễ làm ố răng theo thời gian.

Ngoài ra, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo việc tiêu thụ đồ uống nóng trên 65 độ C có thể tăng nguy cơ mắc ung thư thực quản. Trong khi đó, nước cà phê thường ở mức nhiệt 65-85 độ C, vì vậy, bạn nên đợi khoảng 5 phút để cà phê bớt nguội rồi hãy uống.

Uống cà phê thay nước

Uống đủ nước là thói quen tốt nhưng nhiều người thường quên. Đặc biệt, nếu bạn không uống đủ nước và lại có thói quen uống cà phê để thay thế, điều này dẫn đến tình trạng mất nước và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

Cơ thể sản xuất nhiều nước tiểu hơn do cà phê, gây ra các dấu hiệu mất nước như đau đầu, mệt mỏi, suy giảm chức năng nhận thức. Tình trạng này còn tác động tiêu cực đến làn da, hệ tiêu hóa, ảnh hưởng tới mức năng lượng cũng như khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể.

Uống trước khi đi ngủ

Cà phê rất hữu ích khi một người cần thức suốt đêm. Còn bình thường nếu uống nhiều, bạn dễ bị mất ngủ, trằn trọc, làm giảm tổng thời gian và chất lượng giấc ngủ, dẫn đến đau đầu, lo lắng, thay đổi tâm trạng, nhất là đối với người cao tuổi. Vì vậy, bạn nên lưu ý liều lượng và thời gian sử dụng caffeine, nên uống cách 6 tiếng trước khi đi ngủ buổi tối. Nếu ngủ lúc 22h hàng ngày, bạn nên tránh dùng cà phê hoặc đồ uống chứa caffeine sau 16h.