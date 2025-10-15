Những lần 'rủ rê' du lịch của Sơn Tùng M-TP

Những buổi "hẹn hò" với người hâm mộ của Sơn Tùng M-TP bắt đầu từ đêm 24/11/2024. Khi đang biểu diễn tại Hà Nội, nam ca sĩ bất ngờ rủ rê khán giả: "Thời tiết Hà Nội mùa này đẹp quá, thời tiết này mà làm một ly trà đá ngồi vỉa hè thì sao nhỉ. Ngày mai ai ra uống trà đá vỉa hè với Sơn Tùng nào?".

Không chỉ nói suông, anh thật sự xuất hiện tại một quán trà đá trên phố Bà Triệu (phường Hoàn Kiếm), khiến nơi đây đông nghịt người đến check-in. Từ đó, trong mỗi đêm diễn, khán giả lại háo hức chờ xem "Sơn Tùng sẽ hẹn ở đâu", dù anh không bao giờ tiết lộ trước thời gian. Nam ca sĩ gọi người hâm mộ là "hôm mê" (homie - đồng đội, chiến hữu), như cách thể hiện tình cảm thân thiết với fan để tiện "rủ rê" hẹn hò.

Chưa đầy một tháng từ buổi trà đá vỉa hè, Sơn Tùng lại gây chú ý khi đăng loạt ảnh ngồi xích lô dạo hồ Tây (Hà Nội) . Một trào lưu mới được mở ra trong giới trẻ và hưởng lợi nhiều nhất chính là người đàn ông điều khiển chiếc xích lô với thu nhập tăng gấp nhiều lần. Trên thực tế, ngồi xích lô, khám phá phố phường Hà Nội là một trong những trải nghiệm "nhất định phải thử" khi đến Thủ đô. Không chỉ khách trong nước, trải nghiệm này đặc biệt hút du khách quốc tế.

Đêm countdown 2025 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), giọng ca gốc Thái Bình lại "thả thính" người hâm mộ: "Uống cà phê bệt đi nhỉ?". Cà phê bệt vốn là một hoạt động văn hóa đặc trưng của giới trẻ TP.HCM, được nhiều du khách trong và ngoài nước yêu thích và xem như trải nghiệm phải thử khi đến thành phố. Trong đó, khu vực xung quanh Nhà thờ Đức Bà, công viên 30/4 tập trung đông đúc người đến uống cà phê, chụp ảnh vào mỗi sáng.

Vài ngày sau, Sơn Tùng xuất hiện tại công viên 30/4, tay cầm ly cà phê sữa đá, đứng tạo dáng chụp ảnh trước Nhà thờ Đức Bà. Anh chia sẻ đã lâu mới có dịp quay lại nơi này nên "lúng túng không biết nên đứng, ngồi hay ngồi bệt". Nam ca sĩ còn dí dỏm trách "hôm mê" vì đã hẹn đi cà phê bệt mà không đến, để anh "hôn mê" một mình.

Hồi tháng 4, Sơn Tùng đăng ảnh tại Bảo tàng Quảng Ninh, công trình kiến trúc nổi bật của Hạ Long. Nhưng lần này, giọng ca Chúng ta của hiện tại pha chút "hờn dỗi": "Sau rất nhiều lần mở lòng hẹn hò (từ miền Bắc vào tới miền Nam) đều không thành, tôi đã không còn niềm tin nữa. Lần này tôi không hẹn ai cả, chỉ một mình".

Bảo tàng Quảng Ninh được xem là một trong những biểu tượng kiến trúc hiện đại của vùng đất mỏ. Công trình gây ấn tượng với mặt ngoài phủ kính đen tuyền, phản chiếu trời xanh biển biếc của Hạ Long như một tấm gương khổng lồ.

Đến trưa 6/5, một buổi "hẹn hò" nữa gây bão mạng xã hội khi Sơn Tùng M-TP ôm quả dưa hấu tạo dáng trước cổng chợ Bến Thành (TP.HCM).

Tọa lạc trên đường Lê Lợi, chợ Bến Thành được xây dựng từ thời Pháp thuộc, hoàn thành năm 1914, là một trong những biểu tượng lâu đời nhất của TP.HCM. Với hơn 1.400 gian hàng đủ loại, từ đặc sản, đồ thủ công mỹ nghệ đến thời trang, ẩm thực... khu chợ không chỉ là điểm mua sắm mà còn là "tọa độ sống ảo" mang đậm dấu ấn Sài Gòn xưa.

Gần đây nhất, ngày 14/10, Sơn Tùng M-TP giữ đúng lời hứa "Lâu lắm rồi tôi không đi Thảo Cầm Viên" khi thật sự ghé thăm nơi này. Nam ca sĩ thích thú check-in ở nhiều góc, cho capybara ăn lá, loài vật gắn với biệt danh "Capy Boy" của anh. Dưới phần bình luận, người hâm mộ hài hước "nhắc khéo" rằng anh vẫn còn "nợ" một buổi chạy bộ quanh hồ Gươm.

Thảo Cầm Viên là sở thú lâu đời nhất Việt Nam có từ năm 1865, hiện là điểm đến thu hút khách trong và ngoài nước. Nơi đây đang nuôi dưỡng khoảng 1.300 động vật thuộc 125 chủng loài, với nhiều loài thuộc loại quý hiếm. Ngoài ra, khuôn viên đơn vị chứa khoảng 2.500 cây xanh và hơn 900 loài thực vật được bảo tồn.

