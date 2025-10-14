Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sơn Tùng M-TP đi Thảo Cầm Viên

  • Thứ ba, 14/10/2025 12:30 (GMT+7)
  • 16 giờ trước

Vẫn phong cách cá tính quen thuộc, Sơn Tùng M-TP một lần nữa khiến mạng xã hội bùng nổ với chuyến dã ngoại ở Thảo Cầm Viên, check-in cùng "nhà ngoại giao" capybara.

Trưa 14/10, Sơn Tùng M-TP đăng loạt ảnh check-in tại Thảo Cầm Viên (TP.HCM) thu về hàng chục nghìn lượt yêu thích từ người hâm mộ. Trước đó, tại một sự kiện âm nhạc, nam ca sĩ chia sẻ: "Lâu lắm rồi tôi không đi Thảo Cầm Viên". Như những lần trước, anh hẹn khán giả cùng đi Thảo Cầm Viên, nhưng không nói rõ thời gian.

Đính kèm loạt ảnh, Sơn Tùng một lần nữa "hờn dỗi" người hâm mộ: "Thảo Cầm Viên cũng rộng đấy nhưng làm sao mà 'rộng' bằng lòng người chứa bằng đấy những lời 'hứa hẹn' thì phải rộng đến đâu cơ chứ. Cũng may được mấy 'anh em hôm mê' (homie) trong này quan tâm yêu thương nên cảm thấy bớt nguội lạnh đôi phần". Trong ảnh, nam ca sĩ cho capybara ăn lá, anh vốn có biệt danh là "Capy Boy".

Như mọi lần, Sơn Tùng M-TP xuất hiện với phong cách thời trang năng động. Anh phối áo hoodie, quần jeans lửng, mũ và kính mắt.

Sơn Tùng M-TP thích thú check-in các góc tại Thảo Cầm Viên. Nơi đây đang nuôi dưỡng khoảng 1.300 động vật thuộc 125 chủng loài, với nhiều loài thuộc loại quý hiếm. Ngoài ra, khuôn viên đơn vị chứa khoảng 2.500 cây xanh và hơn 900 loài thực vật được bảo tồn.

Loạt ảnh check-in Thảo Cầm Viên cùng dòng chia sẻ nửa thật nửa "dỗi yêu" của Sơn Tùng M-TP lập tức thu hút sự chú ý, bởi đây không phải lần đầu tiên anh nhắc đến những cuộc "hẹn hò hụt" với người hâm mộ.

Hồi tháng 5, Sơn Tùng M-TP gây thích thú khi ôm dưa hấu, tạo dáng ngay trước cổng chợ Bến Thành (TP.HCM). Không chỉ chụp ảnh, giọng ca gốc Thái Bình còn chia sẻ khoảnh khắc đi chợ chọn mua hoa quả, từ dưa hấu, măng cụt đến xoài, nhãn…

Tháng 4, Sơn Tùng cũng từng đăng ảnh tại Bảo tàng Quảng Ninh (Hạ Long) với dòng trạng thái bông đùa đầy tiếc nuối. Ngày 3/1, anh "rủ rê" fan cà phê bệt tại Nhà thờ Đức Bà (TP.HCM). Còn cuối năm 2024, Sơn Tùng bất ngờ ngồi xích lô dạo Hồ Tây, thưởng trà đá vỉa hè Hà Nội. Mỗi lần như vậy, các địa điểm anh đặt chân tới đều nhanh chóng trở thành "hot trend", thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in theo dấu thần tượng.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Sơn Tùng M-TP ủng hộ 1,6 tỷ đồng

Sơn Tùng M-TP ủng hộ 1,6 tỷ đồng giúp người dân vùng lũ. Nhiều nghệ sĩ Việt cũng chung tay quyên góp, hướng về miền Bắc sau thiên tai.

16:09 10/10/2025

Từ âm nhạc đến công nghệ, Sơn Tùng M-TP luôn đón đầu từng lựa chọn

Xuất hiện trong vai trò Đại sứ thương hiệu, Sơn Tùng M-TP ghi dấu ấn với màn xuất hiện thân thiện, lịch lãm cùng chia sẻ về sự hợp tác với thương hiệu robot hút bụi Ecovacs.

20:00 1/10/2025

'Bá tước' Sơn Tùng M-TP đón trend 'quý tộc'

Tạo hình trên một sân khấu ca nhạc của Sơn Tùng M-TP đón đầu trào lưu "quý tộc". Đây là xu hướng ăn mặc, nói chuyện gây chú ý trên MXH gần đây.

19:50 9/9/2025

Châu Sa

Ảnh: M-TP

Sơn Tùng M-TP Sơn Tùng M-TP Thảo Cầm Viên Capybara ca sĩ Sơn Tùng

