Sơn Tùng M-TP đi Thảo Cầm Viên

Trưa 14/10, Sơn Tùng M-TP đăng loạt ảnh check-in tại Thảo Cầm Viên (TP.HCM) thu về hàng chục nghìn lượt yêu thích từ người hâm mộ. Trước đó, tại một sự kiện âm nhạc, nam ca sĩ chia sẻ: "Lâu lắm rồi tôi không đi Thảo Cầm Viên". Như những lần trước, anh hẹn khán giả cùng đi Thảo Cầm Viên, nhưng không nói rõ thời gian.

Đính kèm loạt ảnh, Sơn Tùng một lần nữa "hờn dỗi" người hâm mộ: "Thảo Cầm Viên cũng rộng đấy nhưng làm sao mà 'rộng' bằng lòng người chứa bằng đấy những lời 'hứa hẹn' thì phải rộng đến đâu cơ chứ. Cũng may được mấy 'anh em hôm mê' (homie) trong này quan tâm yêu thương nên cảm thấy bớt nguội lạnh đôi phần". Trong ảnh, nam ca sĩ cho capybara ăn lá, anh vốn có biệt danh là "Capy Boy".

Như mọi lần, Sơn Tùng M-TP xuất hiện với phong cách thời trang năng động. Anh phối áo hoodie, quần jeans lửng, mũ và kính mắt.

Sơn Tùng M-TP thích thú check-in các góc tại Thảo Cầm Viên. Nơi đây đang nuôi dưỡng khoảng 1.300 động vật thuộc 125 chủng loài, với nhiều loài thuộc loại quý hiếm. Ngoài ra, khuôn viên đơn vị chứa khoảng 2.500 cây xanh và hơn 900 loài thực vật được bảo tồn.

Loạt ảnh check-in Thảo Cầm Viên cùng dòng chia sẻ nửa thật nửa "dỗi yêu" của Sơn Tùng M-TP lập tức thu hút sự chú ý, bởi đây không phải lần đầu tiên anh nhắc đến những cuộc "hẹn hò hụt" với người hâm mộ.

Hồi tháng 5, Sơn Tùng M-TP gây thích thú khi ôm dưa hấu, tạo dáng ngay trước cổng chợ Bến Thành (TP.HCM). Không chỉ chụp ảnh, giọng ca gốc Thái Bình còn chia sẻ khoảnh khắc đi chợ chọn mua hoa quả, từ dưa hấu, măng cụt đến xoài, nhãn…

Tháng 4, Sơn Tùng cũng từng đăng ảnh tại Bảo tàng Quảng Ninh (Hạ Long) với dòng trạng thái bông đùa đầy tiếc nuối. Ngày 3/1, anh "rủ rê" fan cà phê bệt tại Nhà thờ Đức Bà (TP.HCM). Còn cuối năm 2024, Sơn Tùng bất ngờ ngồi xích lô dạo Hồ Tây, thưởng trà đá vỉa hè Hà Nội. Mỗi lần như vậy, các địa điểm anh đặt chân tới đều nhanh chóng trở thành "hot trend", thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in theo dấu thần tượng.

