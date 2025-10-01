Từ âm nhạc đến công nghệ, Sơn Tùng M-TP luôn đón đầu từng lựa chọn

Xuất hiện trong vai trò Đại sứ thương hiệu, Sơn Tùng M-TP ghi dấu ấn với màn xuất hiện thân thiện, lịch lãm cùng chia sẻ về sự hợp tác với thương hiệu robot hút bụi Ecovacs.

Ngày 22/9, nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP cùng hãng robot hút bụi hàng đầu thế giới đã mang đến sự kết hợp đồng điệu tại sự kiện ra mắt 2 sản phẩm hút bụi mới đến từ thương hiệu Ecovacs.

Đồng điệu trong tinh thần “Extra in every way, Ahead in every play”

Sự kiện không đơn thuần là buổi ra mắt sản phẩm, mà là sự kiện mang tầm vóc quốc tế, khẳng định vị thế của Việt Nam trên thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương của thương hiệu Ecovacs. Màn ra mắt chính thức của nghệ sĩ tiên phong trong nghệ thuật - Sơn Tùng M-TP trong vai trò Đại sứ thương hiệu đầu tiên của hãng tại Việt Nam đã tạo nên sự bùng nổ lớn với hơn 600 khách mời tại sự kiện.

Đại sứ thương hiệu đầu tiên của Ecovacs tại Việt Nam là nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP.

Hơn 12 năm hoạt động nghệ thuật, Sơn Tùng M-TP luôn được biết đến như một nghệ sĩ không ngừng sáng tạo, luôn vươn đến những giới hạn mới. Như những gì Sơn Tùng M-TP đã chia sẻ về sự kết hợp độc đáo giữa anh chàng và thương hiệu Ecovacs trên sân khấu: “Tùng luôn muốn mang đến cho khán giả trải nghiệm ‘Extra trong âm nhạc’, còn Ecovacs thì giúp mọi người ‘Extra thời gian’. Chính sự đồng điệu đó đã đưa cả hai ‘hút’ vào nhau và gặp nhau rồi thì không bao giờ lìa xa".

Sự đồng điệu trong tinh thần tiên phong chính là nền tảng cho sự hợp tác giữa Sơn Tùng M-TP và Ecovacs.

Từ những ngày đầu thành lập, tính đổi mới đã là nền tảng và động lực phát triển của Ecovacs, tạo nền tảng để thương hiệu luôn chú trọng vào việc tiên phong đổi mới trở thành hãng robot hút bụi hàng đầu thế giới. Với lần ra mắt này, hai sản phẩm Deebot X11 OmniCyclone và Deebot X11 Pro Omni sở hữu những tính năng đột phá, thực sự mang đến những trải nghiệm khác biệt mỗi ngày, tối ưu thời gian và công sức trong việc dọn dẹp nhà cửa.

Robot hút bụi Ecovacs Deebot X11 với công nghệ tiên tiến

Không chỉ đồng điệu trong tinh thần luôn tiên phong và dẫn đầu, Sơn Tùng M-TP còn lựa chọn robot hút bụi và lau nhà X11 Family bởi chính những tính năng nổi trội, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Là một thành viên hội “pet là chân ái”, Sơn Tùng M-TP không giấu ánh mắt tự hào khi chia sẻ về hai “người bạn nhỏ” của mình - chú chó Chiko và em mèo Tomi, được anh xem như những thành viên trong gia đình. Đôi khi việc rụng lông của hai bạn nhỏ khiến nam ca sĩ cảm thấy bất tiện, từ khi có X11 thì nhà luôn “sạch bong kin kít”. Với lực hút cực đại cho hiệu quả làm sạch tăng vượt bậc với 140% bụi mịn, 262% loại bỏ tóc trên thảm và 100% thu gom rác lớn trên mọi bề mặt từ sàn cứng đến thảm dày, không khó để bộ đôi Ecovacs Deebot X11 giải quyết được vấn đề rụng lông của em hai thú cưng nhà Sơn Tùng M-TP.

Con lăn có khả năng mở rộng linh hoạt 1,5 cm và hai bánh cao su mềm ôm sát tường, giúp robot di chuyển sát mép và làm sạch các góc một cách hiệu quả

Không chỉ riêng Sơn Tùng M-TP, sự xuất hiện của robot hút bụi DEEBOT X11 giải quyết được nhiều bài toán về dọn dẹp và giữ gìn nhà cửa sạch đẹp của nhiều ngôi nhà. Công nghệ mang tính cách mạng như PowerBoost giúp robot vận hành liên tục cả khi diện tích lớn lên đến 1.000 m2 chỉ trong một lần hoạt động, chỉ cần 3 phút có thể khôi phục 6% pin trong mỗi chu kỳ giặt con lăn.

Với trợ lý AI Tự tiến hoá Agent Yiko được tích hợp sẵn trên robot hút bụi, Sơn Tùng M-TP không chỉ xem Ecovacs X11 như một đồ vật phục vụ, mà còn coi robot như một người bạn thực thụ. “Nhìn ‘em ấy’ lúc nào cũng cặm cụi đi lau dọn trông dễ thương, như em thú cưng thứ ba trong nhà vậy”, nam ca sĩ chia sẻ. Trợ lý Yiko có khả năng tự động lập bản đồ, nhận diện loại sàn và xây dựng kế hoạch làm sạch thông minh tương tự tư duy con người. Từ đó đưa ra chiến lược làm sạch 360 độ, liên tục điều chỉnh các cài đặt quan trọng như lực hút, lưu lượng nước và định tuyến làm sạch, giúp robot Deebot phát huy tối đa khả năng mà không cần người dùng phải can thiệp thủ công.

Deebot X11 OmniCyclone và Deebot X11 Pro Omni có khả năng linh hoạt phát hiện vết bẩn và lau lại tức thì dựa trên loại và mức độ vết bẩn.

Với tầm ảnh hưởng mạnh mẽ và phong cách không ngừng đổi mới, Sơn Tùng M-TP là biểu tượng tiêu biểu cho tinh thần tiên phong. Cũng như vậy, Ecovacs không ngừng nghiên cứu và cho ra đời những công nghệ mang tính cách mạng, trở thành lựa chọn hàng đầu của người dùng.