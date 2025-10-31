Những lời khai 'ngây thơ' của 'con bạc' tiền tỷ trong vụ án ở Pullman

"Lúc đầu, trong túi bị cáo có bao nhiêu tiền thì mang vào sòng bạc King Club chơi từng đó, mỗi lần khoảng 50-70 triệu đồng. Về sau, không có tiền thì bị cáo dùng voucher, thậm chí vay nóng, sau đó thì trả luôn", lời khai của cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ) Ngô Ngọc Đức.

Sáng 31/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng tại Câu lạc bộ Doanh nhân Việt kiều - King Club tại khách sạn Pullman Hà Nội.

Cáo trạng xác định, bị cáo Hồ Đại Dũng (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ) đánh bạc với số tiền nhiều thứ 4 trong số 136 bị cáo. Bị cáo Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD (hơn 185 tỷ đồng ) và thua 759.000 USD (hơn 18 tỷ đồng ). Bị cáo Dũng mở thẻ chơi bạc từ ngày 6/6/2020 với tên Mr Michael và chơi 95 lần. Lần bị cáo Dũng chơi bạc nhiều nhất tới 8 tỷ đồng, lần ít nhất 118 triệu đồng.

Quá trình mở tòa, bị cáo Dũng có đơn xin xét xử vắng mặt vì sức khỏe phải nhập viện. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã công bố lời khai của bị cáo Dũng đã khai tại cơ quan điều tra. Lời khai của bị cáo Dũng đúng như cáo trạng đã xác định. Bị cáo Dũng nhận tội và chấp hành hình phạt của pháp luật đối với mình về tội đánh bạc.

Bị cáo Ngô Ngọc Đức.

Trước bục khai báo, bị cáo Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ) xếp ngay sau bị cáo Hồ Đại Dũng với số tiền đánh bạc lớn. Bị cáo Đức tham gia đánh bạc với số tiền 4,25 triệu USD (hơn 112 tỷ đồng ). Viện kiểm sát xác định bị cáo Đức mở thẻ đánh bạc từ ngày 25/6/2022 với tên Mr Lucky One. Bị cáo Đức đánh bạc tổng 74 lần trong 4 tháng giữa năm 2024, chơi các trò Slot, Roulette, Bacarat.

Trước bục khai báo, bị cáo Đức khai năm 2022 bị cáo được cử đi học ở Hà Nội. Thời gian đó, bị cáo đến Khách sạn Pullman uống cà phê và thấy nhiều khách tới sòng bạc King Club nên cũng vào. Tại đây, bị cáo dùng chứng minh nhân dân và số điện thoại mở thẻ thành viên, nhưng đứng tên người nước ngoài để che giấu danh phận.

"Lúc đầu, trong túi bị cáo có bao nhiêu tiền thì mang vào song bạc King Club chơi từng đó, mỗi lần khoảng từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng. Về sau, không có tiền thì bị cáo dùng voucher, thậm chí vay nóng, sau đó thì trả luôn", bị cáo Đức khai.

Khi chủ tọa truy về nguồn gốc số tiền đã dùng để đánh bạc ở King Club, bị cáo Đức không trả lời nhưng khẳng định, rất hối hận về hành vi sai phạm của mình.

Về các voucher, bị cáo Đức khai 3 bị cáo người Hàn Quốc làm quản lý sòng bạc cũng khai, voucher là một trong các hình thức khuyến mại, kích cầu King Club sử dụng để lôi kéo người chơi bạc.

Ngoài ra, người chơi bạc cũng được tặng tiền mặt theo ngày, theo tuần; chia thưởng cho 20 khách điểm cao nhất tuần tới 10.000 USD một người. Khách chơi bạc còn được tặng tiền vào sinh nhật, quay thưởng ngẫu nhiên hàng ngày, khách thua cũng được chiết khấu trả lại 5-10%, thua càng nhiều, được chiết khấu, hoàn tiền càng cao.

Bị cáo Trần Minh Sự.

Trước bục khai báo, các bị cáo đều khai họ vào King Club không được ai giới thiệu. Họ đến King Club do nhà gần, hoặc làm việc gần, hoặc đi ăn uống, cà phê tại khách sạn và thấy người ra vào đông vui nên tò mò vào chơi rồi nghiện.

Bị cáo Trần Minh Sự (ở Hà Nội) bị Viện kiểm sát cáo buộc là người chơi bạc tại King Club với số tiền nhiều thứ 8 trong vụ án, hơn 3,77 triệu USD (khoảng 99,2 tỷ đồng ). Bị cáo Sự khai năm 2022, bị cáo có 2 em ruột quốc tịch nước ngoài về Việt Nam chơi và lưu trú tại khách sạn Pullman. Họ thấy có King Club nên rủ bị cáo vào chơi.

Bị cáo Sự xuất trình chứng minh nhân dân và đọc số điện thoại là được làm thẻ chơi. Từ ngày 18/2 đến 22/6/2024, bị cáo Sự đã đánh bạc 86 lần, chơi 3 trò Slot, Roulette, Baccarat.

Về lý do chơi nhiều lần, bị cáo Sự trình bày, do lớn tuổi, ở nhà không có việc gì làm nên đến ngồi chơi lâu, hết trò này đến trò khác. "Lúc đầu, bị cáo chơi giải trí cho hết thời gian. Sau này, cứ có tiền thì bị cáo lại đến King Club chơi bạc. Mỗi lần vào King Club, bị cáo mang khoảng 100 triệu đồng…", bị cáo Sự khai.

Trong khi hầu hết "con bạc" chơi tại king Club đều thua thì đối tượng thắng nhiều tiền nhất tại King Club là Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc), Giám đốc Công ty HS - đơn vị trực tiếp vận hành King Club. Kết quả điều tra xác định, Kim In Sung thu lợi bất hợp pháp 9,26 triệu USD (tương đương 223 tỷ đồng ) từ tổng số tiền mà các bị cáo đã đánh bạc và thua.

Từ ngày 5/6/2024 (trước ngày hành vi tổ chức đánh bạc trái phép tại King Club bị phát hiện), Kim In Sung đã xuất cảnh và hiện bị truy nã. Vụ án liên quan Kim In Sung đã được tách riêng để xử lý sau.