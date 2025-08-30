Những lưu ý để có chuyến chơi Lễ trọn vẹn bằng ôtô

Kiểm tra kỹ phương tiện trước khi di chuyển, lên lộ trình hợp lý, tránh các điểm kẹt xe là những lưu ý để giúp chuyến đi chơi Lễ bằng ôtô diễn ra thuận lợi.

Ôtô đang dần trở nên phổ biến tại Việt Nam, được nhiều gia đình lựa chọn làm phương tiện đồng hành trong các chuyến về quê, du lịch dịp Lễ, Tết.

Trong bài viết này, Tri Thức - Znews đề cập một vài lưu ý để chuyến hành trình bằng ôtô dịp Lễ diễn ra một cách trọn vẹn.

Kiểm tra xe kỹ lưỡng

So với nhu cầu di chuyển hàng ngày, các chuyến hành trình dịp Lễ, Tết thường có quãng đường lớn hơn khá nhiều. Thời gian lái xe, quãng đường di chuyển và cường độ hoạt động khi này có thể cao gấp nhiều lần so với thông thường.

Do vậy, việc kiểm tra kỹ các hạng mục trên xe như lốp, đèn chiếu sáng, bình ắc-quy, dầu động cơ, dầu phanh, nước làm mát... là rất quan trọng. Một mặt, bước kiểm tra này đảm bảo chuyến hành trình diễn ra an toàn, mặt khác giúp tài xế tránh được các khoản phạt tiền triệu do sự cố hỏng hóc các chi tiết nói trên.

Đèn chiếu sáng là một trong những hạng mục quan trọng cần kiểm tra. Ảnh: Phúc Hậu.

Chẳng hạn, nội dung Nghị định 168 quy định việc không sử dụng hoặc sử dụng không đủ đèn chiếu sáng trong thời gian từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau, hoặc khi có sương mù, khói, bụi, trời mưa, thời tiết xấu làm hạn chế tầm nhìn sẽ khiến tài xế bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Tài xế cũng cần kiểm tra lốp dự phòng của xe (nếu có), cùng với bộ dụng cụ thay lốp đi kèm. Các phụ kiện khác như dây câu bình ắc-quy, thiết bị bơm lốp, bộ cảnh báo nguy hiểm từ xa cũng nên được bổ sung để sử dụng trong trường hợp không may xe gặp sự cố.

Kiểm tra tài khoản ETC

Thu phí không dừng (ETC) là hệ thống đã trở nên khá phổ biến với tài xế ôtô tại Việt Nam. Hình thức này giúp thu phí đường bộ hoặc phí ra/vào sân bay, phí gửi xe thông qua thẻ định danh, không cần phương tiện phải dừng lại thanh toán.

Kiểm tra tài khoản ETC trước khi di chuyển. Ảnh: Phúc Hậu.

Để đảm bảo chuyến hành trình bằng ôtô diễn ra thuận lợi, tài xế cần kiểm tra tài khoản ETC, đảm bảo tài khoản vẫn hoạt động bình thường, còn đủ tiền để trả phí khi lưu thông trên các tuyến đường dự định di chuyển.

Bước kiểm tra này bên cạnh đảm bảo lưu thông thông suốt qua các trạm thu phí còn giúp tài xế tránh khả năng phải đối diện khoản tiền phạt 2-3 triệu đồng.

Nội dung khoản 4, Điều 6 Nghị định 168 quy định mức phạt trên khi người điều khiển ôtô không đủ điều kiện để thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng (xe không gắn thẻ đầu cuối) nhưng lại đi vào làn ETC. Lỗi này cũng khiến tài xế bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Một trong những lưu ý quan trọng về tài khoản này, tài xế cần sớm chuyển đổi tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, thực hiện trước ngày 1/10.

Chuyển đổi sang tài khoản giao thông trước ngày 1/10. Ảnh: Phúc Hậu.

Do hạn cuối thực hiện là 1/10, các tài khoản thu phí chưa kịp chuyển đổi sang tài khoản giao thông vẫn khả dụng trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9, cho phép tài xế lưu thông bình thường qua các trạm thu phí.

Tuy nhiên để tránh các rủi ro phát sinh và tận dụng ưu điểm đa năng của tài khoản giao thông, chủ xe được khuyên nên sớm thực hiện bước chuyển đổi nói trên.

Lên kế hoạch lộ trình

Dịp Lễ, Tết tại các thành phố lớn thường diễn ra tình trạng tắc nghẽn giao thông, nhất là tại cửa ngõ, các bến xe, ga tàu hay sân bay. Do đó, tài xế nên chủ động lên lộ trình chi tiết, kiểm tra các điểm có nguy cơ cao xảy ra tắc nghẽn và tìm hướng đi thay thế nếu cần.

Tình trạng kẹt xe thường xảy ra vào Lễ, Tết. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Tài xế có thể sử dụng các ứng dụng điều hướng trên thiết bị di động như Google Maps, Apple Maps hoặc Here Maps để chuẩn bị lộ trình hợp lý. Các ứng dụng này cung cấp nhiều phương án di chuyển, đồng thời có khả năng hiển thị các điểm kẹt xe.

Riêng với người điều khiển ôtô điện, cần tìm lộ trình hợp lý, phù hợp với quãng đường di chuyển tối đa mỗi lần sạc của xe. Nếu có thể, tài xế nên cân nhắc hướng đi có trạm sạc dọc đường, vừa để sạc lại xe, vừa có thêm thời gian để bản thân và hành khách nghỉ ngơi.

Tài xế ôtô điện nên cân nhắc lộ trình có điểm sạc dọc đường. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Ngay cả khi di chuyển bằng ôtô động cơ đốt trong, tài xế cũng nên chia nhỏ hành trình để cả xe và người được nghỉ ngơi. Thông thường, sau tối đa 4 giờ cầm lái, tài xế được khuyên nên dừng lại để thư giãn, đồng thời để xe được "nghỉ" quãng ngắn trước khi tiếp tục hành trình.

An toàn là trên hết

Không riêng gì dịp Lễ, điều khiển ôtô hay bất cứ phương tiện giao thông nào cũng cần đặt an toàn làm ưu tiên hàng đầu.

Tài xế nên giữ tốc độ xe dưới mức tối đa cho phép. Khi lái xe, cần liên tục quan sát và tuân thủ các đèn tín hiệu, biển báo, vạch kẻ đường, chủ động giảm tốc độ khi chạy qua khu dân cư hoặc trước khi vào giao lộ.

Điều khiển xe đúng tốc độ quy định và tuyệt đối không sử dụng rượu bia. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Khi đã sử dụng rượu bia, tuyệt đối không cầm lái phương tiện tham gia giao thông. Điều này vừa giữ an toàn cho bản thân và những người xung quanh, vừa tránh các khoản phạt lên đến vài chục triệu đồng.

Theo nội dung Nghị định 168, điều khiển ôtô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 mg đến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg/1 lít khí thở sẽ dẫn đến mức phạt tối đa 20 triệu đồng, trừ 10 điểm bằng lái.

Mức phạt tương tự cũng áp dụng khi người điều khiển ôtô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ.