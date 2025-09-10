Những món ăn nuôi dưỡng ý chí bộ đội thời kháng chiến

Đỗ Thị Tuyết Linh (20 tuổi, sinh viên HUFLIT) cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cối xay bằng đá này ngoài đời. Trước đây, tôi từng được nghe ông bà kể về những khó khăn, cực khổ trong thời chiến, mọi người không có cơm ăn, phải ăn khoai mì, bo bo chứ không có thịt cá. Đến khi được tham quan, tìm hiểu về ẩm thực trong kháng chiến, tôi mới được nhìn thấy và hiểu rõ hơn, thật xúc động". Sau khi tham quan bảo tàng, Tuyết Linh thấy rằng để có được hòa bình, ông cha đã phải hy sinh rất nhiều, điều đó càng khiến cô thêm trân trọng và yêu nước.