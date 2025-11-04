Những phát hiện bất ngờ về rồng Komodo

Rồng Komodo được tìm thấy ở quốc gia nào? Malaysia

Philippines Rồng Komodo được tìm thấy ở đảo Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang và Padar tại Indonesia. Loài động vật nguy hiểm này đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng vì mất cân bằng giới tính và điều kiện sống thu hẹp. Năm 1980, Indonesia thành lập Vườn quốc gia Komodo để bảo vệ rồng Komodo. Là di sản thế giới được UNESCO công nhận, Vườn quốc gia Komodo đã thành lập các đội tuần tra để ngăn chặn nạn săn trộm và phối hợp với cộng đồng địa phương để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ loài sinh vật này.