Những phát hiện bất ngờ về rồng Komodo

Đây là loài thằn lằn lớn nhất thế giới đang tồn tại trên Trái Đất?
Theo World Atlas, rồng Komodo là loài thằn lằn lớn nhất thế giới với cân nặng có thể lên đến 150 kg và dài 3 m. Nhìn vẻ ngoài, chúng giống một con thằn lằn có đầu rộng, phẳng, mõm tròn, chân cong và một chiếc đuôi khổng lồ.
Rồng Komodo được tìm thấy ở quốc gia nào?
Rồng Komodo được tìm thấy ở đảo Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang và Padar tại Indonesia. Loài động vật nguy hiểm này đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng vì mất cân bằng giới tính và điều kiện sống thu hẹp. Năm 1980, Indonesia thành lập Vườn quốc gia Komodo để bảo vệ rồng Komodo. Là di sản thế giới được UNESCO công nhận, Vườn quốc gia Komodo đã thành lập các đội tuần tra để ngăn chặn nạn săn trộm và phối hợp với cộng đồng địa phương để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ loài sinh vật này.
Tại sao lại gọi là rồng Komodo?
Theo National Georaphic, Komodo, một đảo của Indonesia, là nơi số lượng rồng Komodo đạt mức lớn nhất. Với diện tích 1.800 m2, đảo là một phần của vườn quốc gia Komodo. Chỉ khoảng 2.000 người sinh sống trên đảo. Người ta gọi loài thằn lằn khổng lồ theo tên hòn đảo.
Rồng Komodo có thể leo trèo, chạy nhanh và bơi rất giỏi.
Rồng Komodo không chỉ biết leo trèo trên cây, chạy với vận tốc 30 km/h mà còn có thể bơi rất giỏi nhờ chiếc đuôi cơ bắp. Chúng có thể di chuyển quãng đường lên đến 300 mét, lặn sâu dưới nước 5 m cho phép chúng di chuyển giữa các đảo để tìm kiếm thức ăn hoặc lãnh thổ.
Răng của rồng Komodo có đặc điểm gì thú vị?
Nghiên cứu khoa học được công bố trên tạp chí Nature Ecology & Evolution năm 2024 cho thấy răng của rồng Komodo được phủ một lớp mỏng có chứa sắt, bọc ở cạnh cắt và đầu nhọn, nhuộm cam những chiếc răng của loài rồng này, giúp chúng xé xác con mồi.
Thức ăn chủ yếu của rồng Komodo là gì?
Rồng Komodo là loài động vật ăn thịt. Chúng ăn côn trùng và cả những động vật lớn như dê, lợn và trâu rừng. Khi đói, chúng ăn thịt cả đồng loại. Mối đe dọa lớn nhất của rồng Komodo chính là những cá thể cùng loài có kích thước lớn hơn.
Rồng Komodo cái có thể sinh sản mà không cần con đực?
Rồng Komodo cái đẻ tới 30 quả trứng và có thể sinh sản đơn tính. Chúng không cần giao phối nhưng vẫn có thể mang thai đẻ trứng và nở ra cá thể con bình thường nhờ có một tế bào trứng đóng vai trò là chất thụ tinh cho tế bào khác. Điều này thường xảy ra trong điều kiện nuôi nhốt. Tuy nhiên, chúng cũng có thể sinh sản hữu tính trong mùa giao phối, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8.
Vũ khí nguy hiểm được xem là thuốc độc của rồng Komodo?
Rồng Komodo thường xuyên chảy dãi. Nước bọt của chúng là thuốc độc vì chứa rất nhiều vi khuẩn nguy hiểm. Vết cắn sẽ gây ra hiện tượng nhiễm trùng, có khả năng đoạt mạng một con trâu trong vài ngày. Ngoài ra, nước bọt của chúng còn chứa chất chống đông máu, khiến con mồi chảy máu liên tục và nhanh chóng kiệt sức.
Chiếc lưỡi chẻ của rồng Komodo sở hữu kỹ năng đặc biệt nào?
Loài bò sát khổng lồ này có khứu giác cực nhạy trên chiếc đầu lưỡi chẻ cho phép nó đánh hơi cực tốt. Nó có thể đánh hơi được xác chết của con mồi ở khoảng cách 10 km và điềm tĩnh mò tới ăn thịt.
