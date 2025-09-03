Những SUV full-size được người Việt ưa chuộng

Với tầm giá trên 1 tỷ đồng, đâu sẽ là mẫu SUV full-size được người dùng Việt yêu thích, là liệu có ngôi sao nào dần gây tiếng vang?

Phân khúc SUV full-size năm nay chứng kiến sự thay đổi vị trí thứ hạng của nhiều cái tên. Vậy đâu là những mẫu xe bán tốt của nhóm xe "doanh nhân"? Và đâu là nhân tố tiềm năng ở nhóm ôtô cao cấp này?

VinFast VF 9

VinFast đã thành công mang mẫu SUV full-size trở thành một trong những cái tên cỡ lớn bán chạy nhất thị trường. Kể từ khi xuất hiện, mẫu xe đã nhanh chóng tạo ra làn gió mới cho phân khúc.

Sự thành công của VF 9 không quá khó hiểu khi mẫu SUV cỡ lớn này đáp ứng được hầu hết yêu cầu của người dùng, từ nhóm khách hàng gia đình đến doanh nhân.

Xe có kích thước lớn, trục cơ sở đến 3.150 mm, giúp người ngồi trên xe cảm nhận được sự thoải mái dù di chuyển ở bất kỳ cung đường nào. Từ thiết kế, VF 9 ăn điểm với ngoại hình vừa đủ sang trọng nhưng vẫn giữ được nét mạnh mẽ, phóng khoáng với mặt ca lăng họa tiết cánh chim độc quyền.

VF 9 bứt phá với doanh số tăng trưởng tốt nhờ ưu điểm về cả thiết kế và giá. Ảnh: VinFast.

Về công nghệ, SUV cỡ lớn của VinFast không hề kém cạnh bất kỳ đại diện quốc tế nào khi mang đến trải nghiệm sang trọng, đẳng cấp đến từ ghế ngồi độc lập hàng 2 tích hợp massage, chỉnh điện, trợ lý ảo ViVi sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Việt và hàng loạt tính năng giải trí.

Xe được trang bị 2 motor điện sản sinh công suất 402 mã lực, mô men xoắn cực đại 620 Nm. Nhờ được trang bị động cơ điện, mẫu SUV full-size tỏ ra hoàn toàn vượt trội về gia tốc, đặc biệt ở những lượt đạp ga đầu.

Với giá bán 1,499- 1,699 tỷ đồng cùng hàng loạt chương trình ưu đãi, chính sách hỗ trợ phí trước bạ với xe điện, người dùng VF 9 tiết kiệm được hàng chục thậm chí hàng trăm triệu đồng khi sở hữu mẫu SUV cỡ lớn này. Bên cạnh đó, VF 9 còn được hưởng hệ thống trạm sạc V-Green dày đặc khắp cả nước, giúp chuyến hành trình của người dùng trở nên mượt mà hơn.

Kia Carnival

Carnival từ lâu đã là cái tên được nhiều người dùng yêu thích nhờ kích thước rộng rãi và thiết kế sang trọng. Vì vậy xuyên suốt nhiều tháng, đây luôn là cái tên thu hút khách trong nhóm SUV full-size giá hơn một tỷ đồng.

Kia Carnival là một trong những mẫu xe bán tốt trong phân khúc. Ảnh: Kia.

Xe có số đo dài x rộng x cao lần lượt là 5.155 x 1.995 x 1.775 mm, trục cơ sở 3.090 mm. Nhìn chung với kích thước rộng rãi và bề thế, Carnival là một trong những cái tên phù hợp với gia đình đông người.

Xe được bán với nhiều tùy chọn động cơ, bao gồm cả bản HEV. Trong đó, bản toàn bộ phiên bản đốt trong được trang bị động cơ diesel Smartstream 2.2L, cho công suất tối đa 199 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 440 Nm. Tùy chọn HEV sở hữu động cơ kết hợp giữa máy xăng 1.6L turbo và motor điện, cho tổng công suất 242 mã lực.

Tại Việt Nam, giá của mẫu xe này dao động 1,299- 1,849 tỷ đồng .

Hyundai Palisade

Palisade từng là cái tên được kỳ vọng sẽ cạnh tranh cùng Carnival về doanh số. Tuy nhiên, mẫu xe này ngày càng thụt lùi về sau trước sức cạnh tranh của nhiều cái tên mới như VF 9.

Xe có kích thước lần lượt là 4.995 x 1.975 x 1.785 mm, chiều dài cơ sở 2.900 mm cùng khoảng sáng gầm khoảng 203 mm.

Doanh số Hyundai Palisade dần đi xuống trước sức cạnh tranh của VinFast VF 9. Ảnh: Hyundai.

Hiện tại gần như toàn bộ phiên bản của Hyundai Palisade sở hữu động cơ Diesel Smartstream R2.2 CRDI 2.2L, cho công suất 200 mã lực, mô men xoắn cực đại 440 Nm.

Xe được bán với giá dao động 1,469 đến 1,559 tỷ đồng . Trong đó, bản Prestige cấu hình 7 chỗ có giá cao nhất đến 1,559 tỷ đồng .

Toyota Land Cruiser Prado

Dù có kích thước tương đương với nhiều mẫu full size trên thị trường, Land Cruiser Prado được định vị như một mẫu xe hạng sang với giá bán cao, gần 3,5 tỷ đồng . Điều này cũng khiến chiếc SUV không phải là lựa chọn của số đông.

Mẫu SUV này có số đo 4.925 x 1.980 x 1.935 mm, chiều dài cơ sở 2.850 mm cùng khoảng sáng gầm đến 215 mm. Xe được trang bị động cơ turbo 4 xy lanh, cho công suất 267 mã lực, mô men xoắn tối đa 430 Nm.

Có thể thấy, phân khúc SUV full-size tại Việt Nam đang dần định hình với sức mạnh của Kia Carnival và cú bứt phá bất ngờ từ VinFast VF 9.

Với xu hướng xe xanh lên ngôi, VinFast VF 9 nhiều khả năng sẽ tiếp tục là lựa chọn được yêu thích ở phân khúc này, đồng thời là mẫu xe điện bán chạy nhất, khi trên thị trường chưa có đối thủ xe điện xứng tầm.