Những thủ đoạn lừa 'việc nhẹ lương cao'

Những năm qua, mặc dù lực lượng Công an cũng như chính quyền địa phương tỉnh Đắk Lắk đã liên tục cảnh báo và vạch trần thủ đoạn của các nhóm lừa đảo “việc nhẹ lương cao”, thế nhưng tình trạng người dân bị lừa sang nước ngoài làm việc trái phép vẫn diễn biến phức tạp.

Những hệ lụy đau lòng

Đầu năm 2025, chỉ vì nợ nần hơn 50 triệu đồng khi tham gia cờ bạc online trên mạng, để muốn sớm có tiền trả nợ nên anh T.X.P. (SN 1997, trú tại xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) đã tham gia vào nhóm “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” trên mạng xã hội Facebook.

Trong quá trình tham gia nhóm, T.X.P. thấy một bài tuyển dụng bốc xếp hàng hóa tại Thái Lan với mức lương 20 triệu đồng/tháng. Tin theo, anh đã bị lừa sang Campuchia và bị ép làm công việc lừa đảo tình cảm trên không gian mạng. Do không làm được việc nên anh bị đánh đập, chích điện. Giữa năm 2025, gia đình phải chạy vạy khắp nơi khoản tiền 150 triệu đồng để chuộc anh về. Đến nay, ký ức về những trận đòn roi vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí anh P.

Lực lượng Công an xã Cư Né, tỉnh Đắk Lắk đến thăm gia đình một nạn nhân bị lừa đảo ra nước ngoài làm việc vừa được Công an giải cứu trở về.

Đau đớn hơn là trường hợp của em L.H. (SN 2007, trú xã Ea Tul (cũ), tỉnh Đắk Lắk) đã tử vong thương tâm sau gần 3 tháng làm việc tại một sòng bài ở khu tự trị Campuchia. Người nhà em L.H. cho biết, vào khoảng tháng 12/2024, thông qua mạng xã hội, L.H. quen biết với hai đối tượng không rõ danh tính và được hai đối tượng này dụ dỗ sang Campuchia làm việc tại các sòng bài với lời hứa “lương cao ngất ngưởng mà việc thì nhẹ nhàng”. Tin vào lời dụ dỗ ngon ngọt này, L.H. đã trốn gia đình rồi theo sự chỉ dẫn của hai đối tượng đi sang Campuchia.

Tuy nhiên, khi đến nơi, thực tế công việc ở đây hoàn toàn trái ngược với lời hứa của hai đối tượng. Mỗi ngày, L.H. phải làm việc từ 12 đến 16 tiếng và bị các đối tượng giám sát, quản lý nghiêm ngặt gần như không liên hệ được với gia đình, người thân cũng như thế giới bên ngoài.

Sau khoảng 5 tháng làm việc tại đây, đầu tháng 5/2025, thông qua một tài khoản Facebook có tên “Nguyễn Thanh Hải” bất ngờ nhắn tin cho người thân của L.H. thông báo em L.H. đã tử vong, hiện thi thể đang được bảo quản tại một nhà xác trong khuôn viên một ngôi chùa ở Campuchia. Người này gợi ý gia đình liên hệ với một người đàn ông tên Kỳ có nick zalo là “Hoàng Kỳ” để được hỗ trợ làm thủ tục đưa thi thể nạn nhân về nước. Tổng số tiền gia đình em L.H. phải bỏ ra để đưa thi thể về mai táng là hơn 250 triệu đồng.

Theo thống kê của Công an tỉnh Đắk Lắk, chỉ tính từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có hàng trăm trường hợp bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo sang Campuchia với lời hứa “việc nhẹ lương cao”. Trong số này, hầu hết là những người còn trẻ, không có công ăn việc làm ổn định, sinh sống chủ yếu ở những vùng sâu, vùng xa và thiếu hiểu biết về tìm kiếm việc làm nên rất dễ rơi vào bẫy lừa đảo.

Chiêu trò cũ, nạn nhân mới

Theo Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện nay, tình trạng người dân bị lừa sang làm việc bất hợp pháp tại nước ngoài vẫn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng trở lại.

Các đối tượng xấu lợi dụng triệt để sự thiếu hiểu biết, tâm lý mong muốn có “công việc dễ dàng, thu nhập cao” của một bộ phận người dân để dụ dỗ nạn nhân sang làm việc tại các sòng bài hoặc công ty lừa đảo trực tuyến trong các “khu tự trị” ở Campuchia, Myanmar... Trong số này chỉ một số ít xuất cảnh hợp pháp, còn lại vượt biên trái phép qua đường tiểu ngạch. Làm việc tại đây, nạn nhân sẽ bị bóc lột sức lao động, cưỡng đoạt tài sản, bị đe dọa tính mạng, buộc gia đình phải nộp số tiền chuộc lớn mới thả về.

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ 2 đối tượng lừa đảo trong một đường dây mua bán người sang Campuchia làm việc bất hợp pháp.

“Chỉ tính từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 33 trường hợp bị phía Campuchia trục xuất về nước vì vượt biên trái phép, vi phạm các quy định về lao động. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cũng đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra, khởi tố 1 vụ, 2 đối tượng về tội mua bán người. Bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng trong việc quản lý nhập cảnh, xuất cảnh và điều tra, xử lý nghiêm những đối tượng lừa đảo, buôn bán người xuyên quốc gia, người dân cần tự trang bị kiến thức về những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên mạng xã hội. Khi có nhu cầu lao động ở nước ngoài, người dân hãy tìm đến các trung tâm giới thiệu việc làm uy tín của địa phương để được hướng dẫn cụ thể, tuyệt đối không nên tìm việc trên mạng xã hội”, Thượng tá Tuấn thông tin.

Thượng tá Tuấn cho biết thêm, việc công dân xuất cảnh, lao động trái phép ở nước ngoài gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, trật tự tại địa phương, đến việc quản lý cư trú, nhân khẩu, tạo điều kiện hình thành các đường dây tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép. Đặc biệt, nạn nhân và gia đình cũng phải chịu hậu quả nặng nề, đồng thời làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của đất nước.

“Vì vậy, để từng bước ngăn chặn, hạn chế tình trạng công dân xuất cảnh bất hợp pháp, lao động trái phép ở nước ngoài, ngoài cơ quan chức năng thì chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, mỗi người dân cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo, tránh xa những lời mời chào “việc nhẹ lương cao” trên mạng xã hội, cần tìm hiểu kỹ thông tin, lựa chọn đơn vị tư vấn, môi giới xuất khẩu lao động uy tín, được cơ quan quản lý cấp phép khi có nhu cầu... Đối với gia đình, cần thường xuyên trò chuyện, cảnh báo con em mình về những thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội, đặc biệt là về vấn đề việc làm...”, Thượng tá Tuấn khuyến cáo.