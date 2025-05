Những xe tầm giá 600 triệu nào đang được giảm giá đón hè?

Nhiều mẫu xe tầm giá 600 triệu đồng được hưởng ưu đãi 50-100% phí trước bạ, trong đó có chiếc có giá chưa đến 500 triệu đồng.

Đầu tháng 5 là thời điểm nhiều người dùng lên kế hoạch mua xe mới, chuẩn bị cho các chuyến du lịch cùng gia đình. Cùng thời điểm, nhiều thương hiệu tiếp tục triển khai ưu đãi cho loạt xe phổ thông tầm giá 600 triệu đồng nhằm kích cầu mua sắm.

Toyota Yaris Cross, Avanza Premio giữ ưu đãi

Toyota Yaris Cross tiếp tục được áp dụng ưu đãi 50% phí trước bạ trong tháng 5, trị giá 33-38 triệu đồng. Đây là chương trình ưu đãi quen thuộc được thương hiệu Nhật Bản áp dụng với mẫu SUV cỡ B này.

Tại Việt Nam, Yaris Cross được bán với giá 650-765 triệu đồng. Như vậy sau khi trừ khuyến mại, khách hàng có thể mua xe với giá dao động 617-727 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross tiếp tục hưởng ưu đãi 50% phí trước bạ. Ảnh: TMV.

Hai mẫu xe cùng nhà Yaris Cross là Avanza Premio và Veloz Cross cũng được hưởng khuyến mại 50% phí trước bạ. Tại Việt Nam, đây là 2 chiếc MPV thuộc nhóm có sức bán ổn định và thường xuyên giảm giá. Giá của Avanza Premio khoảng 558-598 triệu trong khi Veloz Cross được niêm yết ở mức 638-668 triệu đồng.

Sau khi quy đổi ưu đãi, khách hàng mua 2 mẫu MPV này trong tháng 5 có thể tiết kiệm 28-33 triệu đồng.

Honda BR-V chỉ giảm bản tiêu chuẩn

Trong tháng 5, Honda áp dụng ưu đãi cho một số mẫu xe bao gồm Civic, CR-V và City.

Đối với mẫu MPV BR-V, thương hiệu ôtô Nhật Bản hiện triển khai khuyến mại 50% phí trước bạ cho duy nhất bản G, giá 629 triệu đồng. Sau quy đổi, khách hàng có thể tiết kiệm khoảng 31 triệu đồng khi mua xe trong tháng 5.

Honda BR-V. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Ngoài ra, người mua cũng được tặng một năm bảo hiểm, sửa chữa và thay thế phụ tùng tại các đại lý Honda.

Mitsubishi Xforce, Xpander khuyến mại phí trước bạ

Trong tháng 5, Xpander AT Premium và Xpander Cross đều được áp dụng chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tặng kèm phiếu nhiên liệu và camera toàn cảnh. Riêng với Xpander bản MT, ưu đãi chỉ áp dụng cho xe sản xuất năm 2024 (VIN 2024).

Giá trị khuyến mại của Mitsubishi Xpander trong tháng 5 sau khi quy đổi dao động 28-33 triệu đồng (chưa gồm quà tặng). Mitsubishi Xpander Cross nhận khuyến mại với giá trị tương đương 55 triệu đồng.

Mẫu xe bán chạy nhất của Mitsubishi hiện tại là Xforce tiếp tục được hưởng ưu đãi 50% phí trước bạ trong tháng 5. Xe được bán với tổng cộng 4 phiên bản tại Việt Nam, giá bán dao động 599-705 triệu đồng.

Khách hàng mua Xpander được gảim 50% phí trước bạ trong tháng 5. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Chương trình hiện chỉ áp dụng với 3 phiên bản là GLX, Premium và Ultimate. Như vậy sau khi quy đổi tiền mặt, khách hàng mua Xforce có thể tiết kiệm khoảng 30-35,5 triệu đồng.

Hyundai Stargazer X hưởng ưu đãi

Trong tháng 5, TC Motor nâng mức ưu đãi phí trước bạ, áp dụng cho nhiều mẫu xe của thương hiệu.

Trong đó, mẫu MPV Stargazer X cũng được hưởng khuyến mại 50% phí trước bạ ở cả 3 phiên bản bao gồm 1.5 AT Tiêu chuẩn, 1.5 AT và 1.5 AT Cao cấp.

Tại Việt Nam, Stargazer X được bán với giá dao động 489-599 triệu đồng. Như vậy sau quy đổi tiền mặt, khách hàng mua xe có thể tiết kiệm 22-24 triệu đồng. Ngoài ra, khách mua mẫu MPV này trong tháng năm còn được tặng kèm các phụ kiện như bệ bước chân, phim cách nhiệt hay thảm lót sàn tùy vào chính sách của đại lý.

Suzuki XL7 Hybrid giảm giá xả kho

Trong tháng 5, khách hàng mua Suzuki XL7 Hybrid bản số VIN 2024 được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và tặng kèm gói quà tặng phụ kiện chính hãng bao gồm đuôi lướt gió, vè che mưa. Tổng giá trị ưu đãi lên đến 55 triệu đồng.

Suzuki XL7 Hybrid. Ảnh: Phúc Hậu.

Đây là chương trình nhằm xả kho lô XL7 Hybrid đời 2024 vẫn còn tại một số đại lý. Tuy nhiên theo nhân viên tư vấn, lượng xe còn sót lại không nhiều vì vậy khách hàng có nhu cầu nên liên hệ sớm đến đại lý để đặt cọc.

Đối với xe số VIN 2025, người mua vẫn được hưởng ưu đãi 50% phí trước bạ trong tháng 5 trị giá 30 triệu đồng.

Tại Việt Nam, XL7 Hybrid là mẫu xe được trang bị hệ truyền động lai đầu tiên trong phân khúc MPV bình dân, có giá niêm yết 599 triệu cho bản một tone màu và 607,9 triệu đồng cho tùy chọn 2 tone màu.

Omoda C5 dưới 500 triệu đồng

Khi liên hệ đến đại lý Omoda & Jaecoo tại TP.HCM, nhân viên tư vấn cho biết mẫu SUV cỡ B này đang được hưởng mức giá ưu đãi tùy vào phiên bản.

Omoda C5 bản Luxury tiếp tục được giảm từ 539 triệu còn 499 triệu đồng. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Trong đó, bản Luxury vẫn tiếp tục được giảm từ 539 triệu xuống còn 499 triệu đồng. Khách hàng mua phiên bản này cũng được tặng kèm 2 năm bảo dưỡng miễn phí. Hai phiên bản Premium và Flaship được áp dụng mức giá ưu đãi 540,1 và 602,1 triệu đồng với xe số VIN 2024.

Nếu có nhu cầu mua ôtô đời 2025, khách hàng tuy không được giảm giá nhưng vẫn được tặng kèm một năm bảo hiểm vật chất, 2 năm bảo dưỡng miễn phí và gói phụ kiện trị giá 10 triệu đồng.