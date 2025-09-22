Nơi Jun Phạm túm tóc Duy Khánh, Ngọc Thanh Tâm

Suối Đắk Phơi "tuyệt đối điện ảnh" trong chặng Đắk Lắk của chương trình "Gia Đình Haha" gây chú ý nhờ khoảnh khắc anh cả Thuận túm tóc Duy Khánh, Ngọc Thanh Tâm hài hước.

Hình ảnh Jun Phạm túm tóc Duy Khánh, Ngọc Thanh Tâm trở thành "meme" (hình chế hài hước) trên mạng xã hội. Ảnh: Gia Đình Haha.

Tối 20/9, chương trình truyền hình thực tế Gia đình Haha phát sóng tập cuối thuộc chặng Đắk Lắk - quê của ca sĩ Bùi Công Nam, khép lại mùa 1 trải dài khắp nhiều miền đất nước. Chặng cuối gây nhiều lưu luyến bởi bữa cơm gia đình ấm cúng, xóm làng dân tộc và những công việc đồng áng Tây Nguyên.

Trước khi rời Đắk Lắk, dàn cast cùng khách mời (S)TRONG (Trọng Hiếu) có chuyến dã ngoại để chia sẻ cảm xúc về toàn bộ hành trình tại một đoạn của suối đá Đắk Phơi (huyện Lắk cũ), cách điểm ghi hình chính khoảng 8 km.

Cuối tập 15, dàn cast cùng nhau tắm suối sau khi chia tay gia đình Y Xim Ndu - chủ nhà trong chặng Đắk Lắk. Ảnh: Gia Đình Haha.

Hình ảnh con suối trong vắt, lung linh trong nắng chiều, cùng những góc quay flycam dàn cast đang chơi đùa khiến nhiều người ví von "như đang xem phim điện ảnh". Trong đó, khoảnh khắc anh cả Thuận (Jun Phạm) túm tóc Tư Tâm (Ngọc Thanh Tâm) và Út Khánh (Duy Khánh) vì sợ 2 em trôi đi trở thành "meme" lan truyền trên mạng xã hội.

Suối đá Đắk Phơi bắt nguồn từ chân của đỉnh núi Chư Yang Sin, hình thành từ nhiều mạch nước ngầm chảy luồn lách qua rừng già và các buôn như Đung, Năm, Tơ Lông, Cao Bằng, Pai A với chiều dài khoảng 2 km. Điểm đặc trưng của dòng suối là có nhiều khối đá grannit lớn, màu xanh đen ẩn bên dưới nên nước rất trong, nhiều đoạn suối uốn lượn theo bờ đá. Đoạn cuối của dòng suối sẽ chảy qua xã Đắk Liêng và đổ vào hồ Lắk.

Con suối này được bao phủ bởi những cây cổ thụ tán rộng toả bóng mát nên khí hậu trong lành. Lượng nước nông và thảm cỏ xanh thu hút du khách đi theo các tour du lịch địa phương đến thổi lửa, nướng và thưởng thức các món ăn. Trẻ con người Ê-đê, M'nông cũng thường xuyên đến tắm suối sau khi tan học.

Một đoạn khác của con suối Đắk Phơi. Ảnh: Điểu Nguyễn.

Tối ngày 21/9, fanpage của Gia Đình Haha thông báo chương trình sẽ tiếp tục tổ chức thêm một chặng đặc biệt như một lời tri ân. Chặng mới có tên Bản Liền: Ngày trở về. Dàn cast chính gồm Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm sẽ trở lại xã Bản Liền (Lào Cai) - nơi đã khởi đầu hành trình của chương trình.

Trước đó, chặng 3 tại xã Giồng Trôm, Vĩnh Long (địa phận tỉnh Bến Tre cũ) nhận được hiệu ứng tích cực chính từ sự bình dị của cuộc sống ở miền Tây. Cảnh đi chợ sớm, bữa ăn quây quần, ngồi ghe, hái dừa… khiến nhiều người thích thú. Nhờ đó, homestay cộng đồng và tour thăm nhà chú thím Chín Cường tại đây kín chỗ tháng 9-10. Một số sản phẩm OCOP bán chạy đến mức không sản xuất kịp.

Buổi chia sẻ đầy cảm xúc bên bờ suối trước khi mùa 1 kết thúc. Ảnh: Gia Đình Haha.

Chặng 2 tại đặc khu Lý Sơn và Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) cũng lan rộng tên tuổi của sản phẩm tỏi và hoa muối. Chặng đầu tiên tại xã Bản Liền (Lào Cai) đưa du lịch cộng đồng tại đây "cất cánh". Chương trình cũng nhận được bằng khen của tỉnh Lào Cai và xã Bản Liền cho những đóng góp quảng bá du lịch, văn hóa.

Gia Đình Haha - Những ngày trời bao la ghi lại trải nghiệm của dàn nghệ sĩ gồm Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm khi lưu trú 7N6Đ tại nhà người địa phương. Điểm dừng chân đầu tiên là Bản Liền (Lào Cai), sau đó đến đặc khu Lý Sơn và Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), xã Giồng Trôm (Bến Tre) và xã Đắk Liêng (Đắk Lắk). Chương trình nhằm quảng bá văn hóa, phong cảnh thiên nhiên và con người Việt Nam thông qua các hoạt động gắn với đời sống nông thôn ở nhiều địa phương.