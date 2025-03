Nữ chiến sĩ CAND trình diễn áo dài gây sốt ở Hà Nội

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh chương trình nhằm tôn vinh giá trị và nét đẹp truyền thống phụ nữ Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh người phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ công an nhân dân nói riêng tới khán giả và bạn bè quốc tế. Sự kiện làm lan tỏa niềm vui, niềm hứng khởi tới du khách thập phương trước sự chứng kiến của các ban bộ ngành Trung ương và TP. Hà Nội, đại diện cơ quan Liên Hợp Quốc, đại sứ quán một số nước và nhân dân thủ đô Hà Nội. Các tiết mục nghệ thuật do phụ nữ Công an nhân dân biểu diễn nhằm ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi phụ nữ, ca ngợi công an nhân dân do những người mẫu chuyên nghiệp và không chuyên trong lực lượng Công an nhân dân thực hiện.