Nữ chủ tịch 'vẽ' dự án ảo, lừa hơn 1.600 người, chiếm đoạt 400 tỷ đồng

Nghe lời “bánh vẽ” và muốn làm giàu nhanh, hơn 1.600 nhà đầu tư “ném” gần 400 tỷ đồng vào các dự án Liên Hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu.

Công an quận Long Biên (Hà Nội) vừa khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Hiền (SN 1984, trú tại Bình Giang, Hải Dương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiền là Chủ tịch HĐQT Liên Hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu.

Đối tượng Lê Thị Hiền. Ảnh. C. H.

Chiêu trò tinh vi

Theo cơ quan điều tra, hai công ty trên thực tế chỉ có hơn 20 nhân sự, bao gồm cả nhân viên hành chính. Tuy nhiên, Hiền đã xây dựng mạng lưới "chân rết" là các môi giới tại văn phòng đại diện ở nhiều tỉnh, thành phố, "lùa gà" hơn 1.600 nhà đầu tư trên cả nước, chiếm đoạt số tiền gần 400 tỷ đồng .

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Hiền sử dụng pháp nhân của hai công ty với vốn điều lệ "ảo" lên tới 200 tỷ đồng . Đại diện Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Long Biên khẳng định hai công ty này thực tế không có vốn điều lệ.

Từ năm 2021, cơ quan công an đã nắm bắt được các hoạt động đáng ngờ trong hoạt động đầu tư của Hiền và tổ chức trinh sát, điều tra. Do số lượng bị hại quá đông và thủ đoạn của các đối tượng tinh vi, cơ quan công an đã huy động tối đa lực lượng để xác minh, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ.

Đối tượng Lê Thị Hiền tại một lễ khởi công, động thổ dự án. Ảnh: C.H.

"Lòe" nhà đầu tư bằng dự án "bánh vẽ"

Hiền chỉ đạo dựng thiết kế đồ họa 3D, phối cảnh tổng thể các dự án, đánh số các quầy, ki ốt, đưa ra thời gian khởi công, thi công, hoàn thành... Trên thực tế, các dự án đều không được thực hiện, thậm chí có dự án còn chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Sau khi "vẽ" ra các dự án, hai công ty của Hiền làm công văn gửi các cơ quan nhà nước xin cấp phép. Tuy nhiên, nhiều dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư. Hiền sử dụng chính những công văn này để "lòe" nhà đầu tư về tính pháp lý.

Hiền còn tổ chức nhiều sự kiện, hội thảo, lễ khởi công dự án hoành tráng, tặng quà có giá trị như vàng, vật phẩm quý cho nhà đầu tư.

Từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2022, Hiền đã huy động được gần 400 tỷ đồng từ hơn 1.600 nhà đầu tư bằng cách đưa ra chính sách trả lợi nhuận cao.

Hình ảnh một lễ động thổ dự án "bánh vẽ" của Lê Thị Hiền. Ảnh: C.H.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Hiền xây dựng mạng lưới văn phòng đại diện cùng các nhân viên môi giới. Môi giới được chi trả hoa hồng 25% trên tổng số tiền nhà đầu tư góp vốn, có lúc còn được nhận thêm từ 1% đến 5%.

Hiện, có hơn 200 người gửi đơn tố cáo và cơ quan điều tra đã làm việc được với hơn 100 người có hoạt động đầu tư góp vốn cho Hiền, với tổng số tiền hơn 93 tỷ đồng .

Đến khi bị bắt, đa phần các dự án "bánh vẽ" của Hiền và đồng phạm đều không được triển khai. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt gần 400 tỷ đồng đã bị đường dây của Hiền chiếm đoạt, chưa trả cho các bị hại.