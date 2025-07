Nữ giám đốc doanh nghiệp gian dối chiếm đoạt tài sản

VKSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Hòa (SN 1985, trú tại huyện Ba Vì (cũ), Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Trần Thị Hòa là Giám đốc Công ty TNHH May xuất khẩu Hòa Bình. Cuối năm 2022, do không có tiền, công ty của bị can hoạt động thua lỗ. Hòa nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các đối tác.

Cáo buộc thể hiện, từ ngày 8/1/2023 đến 20/6/2023, Hòa chiếm đoạt của 3 doanh nghiệp số lượng 22 thiết bị máy may có giá trị hơn 761 triệu đồng.

Theo đó, khoảng tháng 9/2022, thông qua quan hệ kinh doanh, Hòa biết anh Thân Văn Sáng - Giám đốc công ty may ở Bắc Giang. Hòa trao đổi với anh này về việc bị can muốn bán hoặc cầm cố các thiết bị máy may của Công ty may Hòa Bình.

Hòa đưa anh Sáng đến xưởng sản xuất may mặc của mình để anh này tham quan máy móc, bao gồm các thiết bị máy đi thuê. Hai bên thỏa thuận, thời hạn cầm cố một tháng. Quá thời hạn trên, Hòa không chuộc lại tài sản, thì anh Sáng sẽ thanh lý số máy trên để thu hồi vốn. Hai bên thỏa thuận lãi suất là 3.000 đồng/triệu/ngày.

Ngày 8/1/2023, Hòa ký hợp đồng thuê 4 máy nhãn hiệu Kingtex, 2 máy may lập trình trần bông của anh Cấn Việt C. (ở Hà Nội), Giám đốc Công ty Sky New. Theo hợp đồng, Hòa không được quyền bán, chuyển nhượng hay cầm cố số máy móc trên.

Tuy nhiên, Hòa mang số máy móc này cầm cố cho anh Sáng với giá 220 triệu đồng. Bị can sau đó dùng số tiền này để trả lương công nhân và dùng vào mục đích cá nhân.

Đến thời hạn phải trả máy thuê cho anh C. thì Hòa tiếp tục gia hạn hợp đồng. Sau đó, bị can trả lại cho Công ty Sky New số tiền thuê máy là 111 triệu đồng. Ngày 31/8/2023, hết hạn hợp đồng, Hòa chuộc lại 2 máy nhãn hiệu Kingtex của anh Sáng để trả cho Công ty Sky New.

Các thiết bị máy còn lại Hòa không có tiền chuộc nên không trả lại được cho Công ty Sky New. Còn anh Sáng đã bán cho các khách hàng không quen biết các thiết bị trên với số tiền 190 triệu đồng.

Công ty Sky New đã có đơn tố giác hành vi của Hòa đến cơ quan công an. Doanh nghiệp này yêu cầu Hòa bồi thường 223 triệu đồng là tiền giá trị các máy còn bị chiếm đoạt và hơn 300 triệu đồng là số tiền Hòa thuê máy chưa trả.

Ngoài ra, bị can thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt các thiết bị máy may của 2 doanh nghiệp khác. Gia đình bị can đã khắc phục cho 3 công ty số tiền 300 triệu đồng. Hiện 22 thiết bị máy may trên chưa được thu hồi.

Đối với hành vi cầm cố tài sản cho vay tiền của anh Thân Văn Sáng, cơ quan điều tra xác định Hòa và anh Sáng thỏa thuận vay tiền có tính lãi suất nhưng khi Hòa chuộc lại 4 thiết bị máy may, anh Sáng chỉ thu tiền gốc và tiền lãi 35,7 triệu đồng. Do đó, không có căn cứ xác định anh này có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.