Nữ quái lừa 'chạy án', chiếm đoạt tiền tỷ để tiêu xài cá nhân

Tin tưởng người phụ nữ có thể "chạy án" giúp "thoát" bị xử lý hình sự trong 1 vụ án, Đạt đã đưa cho người phụ nữ này tiền tỷ, đến khi công an triệu tập làm việc thì mới biết bị lừa.

Ngày 5/9, HĐXX của TAND TPHCM tuyên phạt Lê Thị Duyên (28 tuổi, quê Hải Phòng, lao động tự do) 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hồ sơ vụ án cho biết tháng 5/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý giải quyết vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” do Trần Tiến Thành và đồng phạm thực hiện.

Ngày 29/5/2023, Trần Tiến Đạt (em trai Thành) đã liên lạc với Lê Thị Duyên (bạn quan hệ ngoài xã hội với Đạt) nhờ giúp đỡ, can thiệp để nhóm của Thành được tại ngoại. Lê Thị Duyên đồng ý và "nổ" là quen biết với những người có thể giúp nhóm của Thành không bị tạm giam và ra giá 1 tỷ đồng .

Trần Tiến Đạt đã chuyển số tiền 1 tỷ đồng cho Duyên. Nhận được tiền, Duyên sử dụng tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Dẫn giải bị cáo Lê Thị Duyên về trại tạm giam sau phiên tòa.

Ngày 30/5/2023, Trần Tiến Đạt bị Công an TP.HCM triệu tập làm việc, lúc này Đạt mới biết bị Duyên lừa nên làm đơn trình báo. Cũng do Đạt chủ động trình báo mà "thoát" truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi đưa hối lộ. Nhóm của Thành sau đó đã bị Công an TP.HCM khởi tố về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thị Duyên khai không quen biết ai để có thể tác động giúp nhóm Thành. Nữ bị cáo chỉ bịa chuyện quen biết để tạo niềm tin cho Đạt nhằm thực hiện hành vi lấy tiền của nạn nhân.