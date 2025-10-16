Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nữ quái tổ chức ghi lô đề bị bắt sau gần 1,5 năm lẩn trốn

  • Thứ năm, 16/10/2025 15:29 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Sau gần 1,5 năm lẩn trốn, Phan Thị Mỹ Hạnh bị lực lượng chức năng Đà Nẵng bắt giữ.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết phối hợp với Công an xã Bà Nà bắt giữ đối tượng truy nã Phan Thị Mỹ Hạnh (SN 1986, trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Theo kết quả điều tra, tháng 5/2024, Hạnh cùng Nguyễn Thị Thanh Yên và Phạm Phú Hưng tổ chức ghi số đề, thắng thua bằng tiền.

Nu quai to chuc, Ghi lo de anh 1

Hạnh bị bắt sau gần 1,5 năm lẩn trốn. Ảnh: CA.

Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ (cũ) đã khởi tố 3 đối tượng về tội "Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc". Trong quá trình điều tra, Hạnh bỏ trốn khỏi địa phương, nên bị Công an quận Cẩm Lệ ra quyết định truy nã.

Sau thời gian kiên trì theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 15/10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng phát hiện Hạnh đang lẩn trốn tại xã Bà Nà và tổ chức vây bắt thành công đối tượng.

Thống Nhất/VTC News

