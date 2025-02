Nữ sinh bị tội phạm dùng AI dẫn dụ vào nhà nghỉ quay clip khỏa thân

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã làm rõ vụ một nữ sinh viên bị dẫn dụ vào màn kịch quay clip khỏa thân và bị tống tiền 1,2 tỷ đồng.

Các đối tượng gây án đã sử dụng trí tuệ nhân tạo, thao túng tâm lý nạn nhân, ép nạn nhân lột sạch đồ, quay clip nhạy cảm rồi tống tiền 1,2 tỷ đồng .

"Khoảng 16h ngày 23/2, tôi đang ở nhà trọ tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, thì nhận được điện thoại từ một số điện thoại lạ. Bên kia đầu máy là người đàn ông, tự giới thiệu là trung úy Nguyễn Thanh Trung, mã số Công an 223 - 694 đang công tác tại Công an Ninh Bình. Người này nói tôi đang dính vào vụ rửa tiền; đối tượng trong vụ án là Trương Mỹ Thành đang bị bắt tại TP.HCM. Trong vụ việc, tôi bị tình nghi rửa số tiền 350 triệu đồng…", chị A (trú tại Ninh Bình), nạn nhân của vụ dụ dỗ, kể lại.

Ban đầu, đối tượng bảo chị A vào TP.HCM, song với lý do đang đi học, chị A đã từ chối. Đối tượng sau đó cho biết Công an TP.HCM sẽ liên hệ với chị A rồi đọc cho chị một mã số 1 phòng Zoom cùng mật khẩu. Chị A làm theo, vào ứng dụng Zoom thì thấy có một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc quần áo Công an. Người này giới thiệu tên Tô Lương - cán bộ trinh sát đã gửi cho chị A một bức ảnh rồi hỏi có quen ai ở trong đó không, nhưng A không quen biết ai.

Chị A được lực lượng Công an quận Hoàng Mai giải cứu.

Sau đó, người này gửi cho chị A ảnh chụp quyết định có nội dung tạm giam đối với chị. Trong lúc này, người này nói tiền trong tài khoản ngân hàng của chị A liên quan đến việc rửa tiền và cần thu hồi lại. Người này đồng thời hướng dẫn chị A thao tác trên ứng dụng ngân hàng và gửi mã xác nhận cho đối tượng. Chị A không nhớ đã thao tác những gì, nhưng sau đó phát hiện tài khoản đã bị trừ tiền…

Sau đó, theo yêu cầu của người này, chị A đã đến 1 khách sạn gần nhất để chờ đợi giải quyết sự việc. Trong quá trình này, người đàn ông đã chuyển cho chị A số tiền là 1 triệu đồng để chi phí sinh hoạt trong 2 ngày. Chị A làm theo đã đến một khách sạn ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai để ở.

Trong quá trình ở khách sạn, người này vẫn liên hệ với chị A qua Zoom, hỏi thông tin cá nhân gồm họ tên, nghề nghiệp, các thông tin mật khẩu tài khoản cá nhân. Đối tượng đồng thời hướng dẫn chị mở ứng dụng Zoom liên tục, không ngắt rồi đăng nhập vào tài khoản để kiểm tra…

Sau một đêm nghỉ lại, sáng 24/2, theo hướng dẫn của đối tượng, chị A tiếp tục đi đến một nhà nghỉ ở làng Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội để thuê phòng. Tại đây, theo yêu cầu của đối tượng, chị tháo sim điện thoại, gỡ các mạng xã hội khỏi máy điện thoại. Trong thời gian ở đây, đối tượng tiếp tục yêu cầu chị A tự chụp ảnh chân dung cầm CCCD, cởi quần áo để người này kiểm tra hình xăm trên cơ thể… , rồi ở lại phòng.

Đến khoảng 16h cùng ngày, theo yêu cầu của đối tượng, chị A tiếp tục nói trên Zoom theo với nội dung là "Tôi tên là ... , bây giờ là 16h ngày 24/2, con đang an toàn, con nhớ bố mẹ nhiều lắm, bố mẹ hãy phối hợp thật tốt để con được an toàn".

Đến khoảng 19h41 cùng ngày, khi được các cán bộ Công quận Hoàng Mai gồm Đội Cảnh sát hình sự và Công an phường Hoàng Văn Thụ giải thích, chị A mới biết đã rơi vào cái bẫy của những kẻ lừa đảo.

Trước đó, chiều 24/2, Công an phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai) nhận được đơn trình báo của chị T. Trong tâm trạng hoảng loạn, chị T cho biết đã nhận được tin nhắn đe dọa với nội dung là con gái chị - cháu A, sinh năm 2003, sinh viên năm cuối của một trường đại học ở Hà Nội đang bị bắt cóc… Đối tượng đe dọa nếu chị không nộp 1,2 tỷ đồng sẽ thực hiện hành vi xâm hại nạn nhân, tung clip rồi bán sang Campuchia...

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an quận, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai phối hợp cùng Công an phường Hoàng Văn Thụ, nhanh chóng vào cuộc điều tra. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được đã xác định vụ lừa đảo và tổ chức tìm kiếm chị A. Đến 19h30 cùng ngày, lực lượng Công an đã tìm thấy chị A đang ở tại một nhà nghỉ trên địa bàn Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Qua sự việc trên, Công an quận Hoàng Mai khuyến cáo công dân cẩn trọng khi nghe các cuộc điện thoại lạ... Trong trường hợp bị đe dọa đang liên quan các vụ việc vi phạm pháp luật cần đến cơ quan Công an gần nhất để tố cáo, tránh không để bị các đối tượng khống chế, dẫn dụ về tâm lý... Đồng thời, khi sống, làm việc và học tập ở bất kỳ đâu, hãy lưu giữ ít nhất 1 số điện thoại của Công an phường sở tại, số của cảnh sát khu vực để liên hệ giúp đỡ khi gặp các tình huống pháp lý...