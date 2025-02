Vĩnh Long lại lan tràn thông tin thất thiệt về bắt cóc trẻ em

Công an vận động người đàn ông trả lại gần nửa tỷ đồng bị chuyển nhầm

Công an ở Vĩnh Long vận động người đàn ông 64 tuổi chuyển trả lại gần 500 triệu đồng cho một phụ nữ ở Nghệ An do bị chuyển nhầm tài khoản.