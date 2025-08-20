2 'báo thủ' hầu tòa vì sự côn đồ

VKSND Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố Đỗ Anh Đạt (SN 2002), Phạm Văn Dũng (SN 2002) cùng trú tại phường Phú Lương, quận Hà Đông (cũ) ra cơ quan xét xử cùng cấp về tội "Giết người", "Cố ý gây thương tích".

Liên quan đến vụ án, trước đó, 25 bị cáo đã phải nhận án tù về tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích". Riêng bị can Dũng, Đạt bỏ trốn, bị truy nã, rồi lần lượt bị bắt vào tháng 12/2024 và 5/2025.

Cáo trạng truy tố thể hiện khoảng đầu năm 2023, Đỗ Anh Đạt quen biết và chơi với Đào Anh Tuấn (SN 2007, ở huyện Chương Mỹ (cũ), Hà Nội). Đạt tham gia vào nhóm "Trẻ 7.0" trên ứng dụng messenger do Tuấn lập để tập hợp khoảng hơn 40 đối tượng quen biết và thường xuyên rủ nhau ăn uống hoặc tụ tập, giải quyết mâu thuẫn với các nhóm khác.

Khoảng giữa tháng 9/2023, Tuấn nhắn tin chửi nhau với một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook "Na Tra" (chưa rõ nhân thân). Trưa 21/9/2023, Tuấn nhắn tin thách thức, hẹn gặp đối phương đánh nhau tại khu vực đường Giải Phóng vào tối cùng ngày.

Để đánh nhau với "Na Tra", Tuấn nhắn tin lên nhóm "Trẻ 7.0" với nội dung: "Hôm nay ai rảnh thì giúp tôi đi vụ Na Tra". Lúc đó, nhiều người trong nhóm đã hưởng ứng, bàn bạc, chuẩn bị hung khí để đi gây rối trên các tuyến đường và dùng vỏ chai bia, súng săn bắn gây thương tích cho người đi đường.

Lực lượng Công an TP Hà Nội liên tục bắt giữ và xử lý những nhóm "báo thủ" trên đường phố.

Theo cáo buộc, khoảng 23h ngày 21/9/2023, Đạt dẫn đầu 22 đối tượng, chia nhau vỏ chai bia và phân công các xe mô tô chở nhau. Cả nhóm phóng xe đi tìm "Na Tra" để đánh.

Do không xác định được chính xác "Na Tra" đang ở đâu nên nhóm 22 đối tượng đi trên 11 xe máy theo đoàn hướng từ đường Cienco 5 di chuyển sang Quốc lộ 427, tiếp tục đi theo trục đường Giải Phóng rồi hướng ra đường Trường Chinh.

Quá trình di chuyển, các đối tượng vừa đi vừa hò hét, bấm còi, lạng lách, đánh võng, ném vỏ chai xuống đường. Một đối tượng trong nhóm là Phạm Văn Dũng còn mài thanh đao xuống đất để thị uy, gây mất trật tự trên các tuyến phố mà nhóm thanh niên phóng qua.

Đến 00h15 ngày 22/9/2023, do chưa tìm thấy "Na Tra", nên Đạt thống nhất với cả nhóm cứ thấy thanh niên nào đi trên đường, không đội mũ bảo hiểm, xe máy không đeo BKS, nghi ngờ giống "Na Tra" thì sẽ xông vào tấn công.

Cả nhóm hưởng ứng và tiếp tục điều khiển xe máy về phía đường Ngã Tư Sở, rồi rẽ vào đường Nguyễn Trãi thuộc địa bàn quận Thanh Xuân (cũ).

Khi đến đoạn đường gần ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, Tuấn thấy 1 nam thanh niên điều khiển xe máy không đeo BKS, tháo yếm, nháy đèn hậu, vượt từ phía sau đi qua nhóm của Tuấn rồi quay lại nhìn và giơ tay chỉ về phía nhóm của Tuấn.

Nghi ngờ người này là "Na Tra", Tuấn hô cả nhóm tăng ga, đuổi theo xe máy của nam thanh niên kia để ném chai bia vào "mục tiêu".

Trên đường đuổi theo thanh lạ mặt, nhóm Tuấn nhìn thấy anh Hoàng Bảo C. (SN 1995) đang điều khiển xe máy chở anh Nguyễn Chung T. (SN 1988) đi ngược chiều. Dù không quen biết hay hiềm khích gì với 2 thanh niên này, nhóm Tuấn vẫn áp sát xe anh C., dùng chai bia ném trúng mặt làm anh C. bị thương, gãy nhiều răng, chấn thương hàm, mặt.

Nhóm "báo thủ" còn hò hét, ném vỏ chai bia xuống đường rồi phóng xe theo hướng ngã tư Nhổn. Tại đây, thấy 3 thanh niên đi xe máy ngược chiều, cả bọn đã tấn công họ bằng vỏ chai bia.

Sau đó, cả nhóm tiếp tục di chuyển đến đường Mỹ Đình. Lúc này, nhóm chỉ còn 12 người đi trên 6 xe máy, tiếp tục cho xe chạy về phía Ngã Tư Sở. Khoảng 1h45 cùng ngày, có thêm nhóm của Đạt và Thành đến “nhập đoàn”.

Nhóm 15 người đi trên 7 xe máy đến khu vực gần Royal City, thì gặp và mâu thuẫn với nhóm 10 đối tượng có tên "Chương Mỹ" đang chở nhau trên 4 xe máy.

Nhóm "Chương Mỹ" do Nguyễn Tài Nam khởi xướng cũng rủ nhau chuẩn bị hung khí, vỏ chai bia và dao, phóng trên các tuyến đường, gây gổ đánh nhau với nhóm thanh niên khác.

Quá trình nhóm "Trẻ 7.0" và nhóm "Chương Mỹ" sau khi gặp nhau, xảy ra mâu thuẫn đã truy đuổi, tấn công nhau bằng vỏ chai bia, súng săn.

Thấy anh Trịnh Duy T. (SN 2006) đang điều khiển xe máy cùng chiều, tưởng anh này là người của nhóm "Chương Mỹ", nên các đối tượng trong nhóm "Trẻ 7.0" đã dùng súng săn bắn trúng lưng anh T.

Nạn nhân bị thương nên loạng choạng dừng lại bên đường rồi gục xuống. Không đuổi kịp nhóm “Chương Mỹ” và sau một đêm gây náo loạn, cả nhóm giải tán ra về.

Về phía nạn nhân, sau khi bị bắn do được cấp cứu kịp thời nên may mắn không chết. Dẫu vậy, anh T. bị xác định đã tổn hại 44% sức khỏe.