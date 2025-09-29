Nữ sinh tốt nghiệp thủ khoa ngành Kỹ thuật thông tin tại Singapore

Phạm Thùy Linh xuất sắc giành huy chương vàng Lý Quang Diệu khi là thủ khoa đầu ra ngành Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông tại ĐH Công nghệ Nanyang, Singapore.

Phạm Thùy Linh tại lễ tốt nghiệp Đại học Công nghệ Nanyang, tháng 7/2025. Ảnh: NVCC.

Vóc người nhỏ nhắn kèm cặp kính cận, cô gái Việt Phạm Thùy Linh (sinh năm 2003) bước lên bục vinh danh với tư cách một trong hai tân thủ khoa đầu ra của trường Kỹ thuật Điện và Điện tử thuộc Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), nhận huy chương vàng Lý Quang Diệu. Đây là giải thưởng cao quý nhất của trường trao cho người đứng đầu từng ngành học hồi tháng 7/2025 vừa qua.

GPA điểm tuyệt đối

Những nỗ lực âm thầm, bền bỉ và kiên cường của cô gái nhỏ nhắn, thông minh đã “đơm hoa kết trái”, trở thành món quà Linh gửi tặng bố mẹ trực tiếp bay sang Singapore dự lễ tốt nghiệp của con gái.

“Em luôn cố gắng hết mình trong học tập, mục tiêu ban đầu của em là tốt nghiệp loại xuất sắc, nhưng em chưa từng nghĩ đến ngày mình sẽ đạt được giải thưởng danh giá này”, Linh nói.

Nữ thủ khoa người Việt nhận được lời mời làm Kỹ sư phần mềm toàn thời gian tại một ngân hàng quốc tế lớn ở Singapore ngay từ năm thứ ba.

Thùy Linh sinh ra và lớn lên ở xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Năm 2018, từ khi bước chân vào trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, nữ sinh đã có ước mơ sẽ đi du học. Khi biết Singapore có hai trường đại học thuộc top đầu thế giới là Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), cô xác định Singapore là điểm đến lý tưởng.

Lên lớp 11, Thùy Linh theo học Toán, Lý và Tiếng Anh với nội dung tương đương A-level để chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào của NTU và NUS. Kết quả, cô gái Hà Nội không chỉ trúng tuyển mà còn được cả 2 trường mời phỏng vấn tiếp cho học bổng. Cuối cùng, Thùy Linh chọn đến Đại học Công nghệ Nanyang với học bổng toàn phần ASEAN được trao hồi tháng 4/2021.

Thùy Linh còn nhớ buổi học trực tiếp đầu tiên ở Đại học công nghệ Nanyang là môn “Nghiên cứu và giao tiếp trong thế giới liên ngành”, môn không phải chuyên ngành nhưng bắt buộc với tất cả sinh viên để rèn luyện tư duy và kỹ năng trong môi trường học tập liên ngành.

“Đó là lần đầu tiên em nói chuyện trực tiếp với giáo sư và các bạn học người Singapore. Với một người chưa tự tin giao tiếp tiếng Anh như em, buổi học đầu tiên với rất nhiều hoạt động nhóm thật sự là thử thách lớn”, Linh nhớ lại.

Các bạn nói rất nhanh, lại thêm giọng Singapore khá lạ, khiến nữ sinh Việt gần như không thể tham gia đóng góp trong bất kỳ hoạt động nhóm nào.

Cuối buổi, Linh áp lực đến mức bật khóc, lo lắng rằng mình sẽ không theo kịp các bạn. Tuy nhiên, khi bắt đầu học các môn chuyên ngành kỹ thuật, vốn nặng về Toán, Lý và tư duy logic hơn là kỹ năng giao tiếp, Linh nhận ra đây chính là thế mạnh của mình.

Nhờ một năm học chương trình Toán và Lý bằng tiếng Anh, nữ sinh không gặp khó khăn trong việc hiểu bài và làm bài tập. Khi học đúng chủ đề mình yêu thích và giỏi, cô cảm thấy hứng thú và kiến thức tiếp thu tự nhiên.

Để tiếng Anh không cản trở mình mãi, sau giờ học, Linh chủ động trao đổi với các bạn nước ngoài về nhiều thứ từ bài giảng cho đến đời sống, văn hóa để dần quen với tiếng Anh kiểu Sing và ngày càng tự tin hơn khi giao tiếp.

Năm nhất, điểm các môn liên ngành của Linh chưa cao, nhưng may mắn, nhiều môn chuyên ngành thế mạnh đã “gánh” điểm cho cô. Đến mức, cô gái Việt bứt phá lọt vào danh sách xuất sắc của Trưởng khoa (Dean’s List) ngay từ năm đầu tiên.

Liên tục 4 năm, Thùy Linh nằm trong Danh sách của Trưởng khoa - giải thưởng dành cho 5% sinh viên xuất sắc nhất toàn khóa. Cô là một trong 20 học sinh đại diện trường Kỹ thuật Điện và Điện tử sang trao đổi hè tại Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc ở Trường hè về Đổi mới bền vững trong Công nghệ điện tử và thông tin.

Có việc làm tại Singapore trước khi tốt nghiệp

Thùy Linh cho biết điều đặc biệt may mắn là cô nhận được mời làm việc fulltime vào tháng 8/2024, ngay trước khi vào năm cuối. Nhờ vậy, Linh không có áp lực phải làm đồ án tốt nghiệp cùng lúc với kiếm việc làm và có thể tập trung tối đa vào học tập để có GPA 5/5 cho cả năm 4.

Cô gái Việt từng trải qua giai đoạn áp lực nhất là khi tìm thực tập vào kỳ 2 năm 3, nộp hơn 100 hồ sơ, kiên nhẫn theo dõi trạng thái từng đơn. Mỗi lần nhận thư từ chối hoặc không có hồi âm, Linh đều thấy lo lắng và nghi ngờ năng lực bản thân.

Nữ sinh tự nhủ mình không được bỏ cuộc, tiếp tục luyện code và chuẩn bị phỏng vấn. Nhờ vậy, Linh nhận được cơ hội thực tập tại công ty mơ ước, cũng chính là nơi trao cho Linh “job offer” trước khi tốt nghiệp.

Khoá luận tốt nghiệp của Linh có chủ đề “Ứng dụng machine learning trong việc dự đoán đường cong lợi suất trái phiếu chính phủ tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương”.

Cô tập trung nghiên cứu mô hình học sâu cho các bài toán tài chính và phát triển một ứng dụng web, tích hợp thêm AI tạo sinh để hỗ trợ phân tích và nâng cao trải nghiệm người dùng, được các giáo sư đánh giá cao về giá trị kỹ thuật.

Tháng 6/2025, Thùy Linh hạnh phúc nhận thông báo được trao huy chương vàng Lý Quang Diệu. Tháng 7/2025, cô gái Việt tự hào bước lên bục tốt nghiệp nhận huy chương và bằng tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc.

Cô Patricia Wong, giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp của Thùy Linh, nhận xét Linh là sinh viên rất chăm chỉ và tận tâm với đề tài của mình.

“Cứ mỗi hai tuần, Linh đều cập nhật tiến độ và tôi thường xuyên bất ngờ trước khối lượng công việc chất lượng cao mà em hoàn thành chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Linh rất chủ động và đã mở rộng nghiên cứu vượt xa phạm vi ban đầu của đề tài”, cô chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Kim Thoa, mẹ của Linh nói rất tự hào về con gái không chỉ vì con đạt huy chương vàng Lý Quang Diệu mà bởi sự kiên trì, nghị lực, và nhân cách con đã nuôi dưỡng suốt hành trình trưởng thành.

Tháng 7 vừa qua, nữ thủ khoa người Việt bắt đầu công việc kỹ sư phần mềm tại công ty nổi tiếng. Trong 3 năm tới, Thùy Linh sẽ tiếp tục làm việc tại quốc đảo sư tử để hoàn thành cam kết với chính phủ và phát triển bản thân. Cô hy vọng có thể xây dựng những sản phẩm phần mềm mang lại giá trị thực sự cho xã hội.

Về lâu dài, Linh mong muốn được trở về Việt Nam để đóng góp, hoặc làm việc tại những công ty có mối liên hệ mật thiết với Việt Nam và có tầm ảnh hưởng quốc tế.